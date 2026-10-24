Meloni: “Grazie alle forze dell’ordine, il diritto di manifestare va sempre garantito”. Piantedosi: “Isolati i violenti”

ROMA – “Voglio ringraziare le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine che anche oggi, nelle piazze italiane, hanno lavorato per garantire la sicurezza dei cittadini e il diritto di manifestare pacificamente, nonostante i tentativi di alcuni violenti di provocare scontri e disordini”. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

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“Un ringraziamento al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ai prefetti, ai questori e a tutti coloro che hanno coordinato e gestito le operazioni di ordine pubblico. Il diritto di manifestare va sempre garantito, così come il diritto dei cittadini di vivere le proprie città in sicurezza. È in questa direzione che vanno anche le misure approvate nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri: dare allo Stato strumenti più efficaci per prevenire le violenze e impedire che delinquenti e facinorosi possano mettere a ferro e fuoco intere città. Perché la sicurezza va garantita a tutti. A chi vuole manifestare pacificamente, a chi lavora e a chi vuole vivere la propria città senza paura. Senza lasciare spazio a chi cerca soltanto lo scontro e la violenza”. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

PIANTEDOSI: “ISOLATE E CONTENUTE FRANGE DI VIOLENTI”

“Le nostre forze di polizia sono riuscite a isolare e contenere le frange di violenti con equilibrio e competenza. Le Autorità di Pubblica Sicurezza, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Penitenziaria, i militari dell’Esercito, i Vigili del Fuoco, le Polizie Municipali: ognuno con il proprio fondamentale bagaglio di esperienze e capacità, tutti presenti e uniti nel dare il proprio determinante contributo ovunque ci fosse bisogno”. Lo dice il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.