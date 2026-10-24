VIDEO | A Bologna una ragazza affronta un agente: “Vuoi picchiarmi? Potrei essere tua figlia”

BOLOGNA – Nel corso degli incidenti in via Marconi, a Bologna, una ragazza ha affrontato a muso duro un poliziotto in tenuta antisommossa, gridandogli: “Vuoi picchiarmi? Potrei essere tua figlia“. L’agente le ha risposto facendo segno con una mano di non sentire.

In via Riva Reno, infine, da alcune finestre sono partite delle critiche contro i manifestanti, mentre altri residenti si sono schierati dalla loro parte e contro le Forze dell’ordine.

In via Lame a Bologna alcuni manifestanti hanno preso di mira e sfasciato un distributore di tabacchi, ma si sono sentiti gridare “Fuori dal corteo” e “scemo, scemo” da un buon numero di altri manifestanti presenti sul posto. Poco lontano, in via Riva Reno, sono stati distrutti almeno due semafori, mentre in un altro tratto della via è partito un altro lancio di lacrimogeni da parte delle Forze dell’ordine.

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