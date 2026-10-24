sabato 24 Ottobre 2026

VIDEO | A Bologna una ragazza affronta un agente: “Vuoi picchiarmi? Potrei essere tua figlia”

Nel mezzo di un pomeriggio di scontri e tensione, una manifestante si è avvicinata a un agente in tenuta antisommossa e ha provato a parlargli

di Maurizio PapaData pubblicazione: 24-10-2026 ore 20:34Ultimo aggiornamento: 24-10-2026 ore 20:34

BOLOGNA – Nel corso degli incidenti in via Marconi, a Bologna, una ragazza ha affrontato a muso duro un poliziotto in tenuta antisommossa, gridandogli: “Vuoi picchiarmi? Potrei essere tua figlia“. L’agente le ha risposto facendo segno con una mano di non sentire.
In via Riva Reno, infine, da alcune finestre sono partite delle critiche contro i manifestanti, mentre altri residenti si sono schierati dalla loro parte e contro le Forze dell’ordine.

In via Lame a Bologna alcuni manifestanti hanno preso di mira e sfasciato un distributore di tabacchi, ma si sono sentiti gridare “Fuori dal corteo” e “scemo, scemo” da un buon numero di altri manifestanti presenti sul posto. Poco lontano, in via Riva Reno, sono stati distrutti almeno due semafori, mentre in un altro tratto della via è partito un altro lancio di lacrimogeni da parte delle Forze dell’ordine.

LEGGI ANCHE: FOTO | VIDEO | Scontri a Bologna, la Polizia usa gli idranti. In 10 mila a Milano: i cortei nelle città italiane

Leggi anche

VIDEO| A Bologna protesta al supermercato: “Spesa a metà prezzo. Non ne possiamo più”

di Maurizio Papa

Sabato di proteste: a Firenze le griffe blindano le vetrine, ma il centro resta aperto. A Bologna galleria Cavour si “barrica”

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia