Quando Youssef Siher diceva: “Il Comune di Milano stoppi il gemellaggio con Tel Aviv”

ROMA – “Il Comune di Milano ha delle collaborazioni in atto e un gemellaggio con Tel Aviv, noi oggi chiediamo e siamo scesi in piazza per denunciare questa complicità con il genocidio e per chiedere di interrompere il gemellaggio. La sinistra istituzionale d’Italia è scesa in piazza per la Palestina, vorremmo che quello che viene detto in teoria venga applicato nella pratica”. Sono le parole pronunciate da Youssef Siher diceva, in un’intervista video di La Presse rilanciata oggi sul Corriere della Sera, durante una manifestazione di piazza a Milano il 12 luglio del 2025. Sehir, allora presidente dei Giovani palestinesi Milano, oggi è stato interrogato in Questura a Milano perchè identificato come l’amministratore della piattaforma social ‘Movimento 17 ottobre’: è accusato di istigazione a delinquere aggravata, apologia di delitti, violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche.

Una laurea in Comunicazione e un master in Scienze politiche presso l’Università degli Studi di Milano, Youssef Siher risulta essere un ricercatore dell’Osservatorio sul Medio Oriente e Nord Africa dell’ISPI, Istituto per gli studi di politica internazionale.

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Ecco le parole di Siher nel video: “Oggi scendiamo in piazza con delle istanze molto precise al Comune di Milano e allo stato, sappiamo che il Comune ha delle collaborazioni in atto e un gemellaggio con Tel Aviv, chiediamo e siamo scesi in piazza per denunciare questa complicità con il genocidio. La sinistra istituzionale d’Italia è scesa in piazza per la Palestina, vorremmo che quello che viene detto in teoria venga applicato nella pratica. Sappiamo che in molte città la sinistra ha la maggioranza, ad esempio a Milano. Non ci sorprende oggi la notizia del rifiuto della petizione dei 5 stelle qui a Milano per la rottura del gemellaggio con Tel Aviv, sappiamo che è la politica che sta portando avanti il Comune”.

Siher commentava anche il corteo negato fino alla sede del Comune: “Volevamo arrivare davanti alla sede del Comune in piazza della Scala ma ci è stato impedito dalla Questura con motivazioni per noi ingiustificabili. Abbiamo il diritto i manifestare contro la complicità col genocidio delle istituzioni italiane, anche locali, per quello che sta succedendo a gaza in Palestina”.