sabato 24 Ottobre 2026

FOTO | La Francia è tornata in piazza. Disordini a Tolosa, Marsiglia, Lille e Strasburgo. A Parigi corteo e finale di scontri

Disordini a Tolosa, Strasburgo, Marsiglia e Lille. A Parigi corteo pacifico per 100 mila poi coda di scontri 20° arrondissement, la Polizia ha usato i lacrimogeni

Data pubblicazione: 24-10-2026 ore 18:17Ultimo aggiornamento: 24-10-2026 ore 18:42

di Marcella Piretti e Erika Primavera

ROMA – Disordini a Tolosa, Marsiglia, Lille e Strasburgo nel secondo weekend di proteste contro il carovita e nel giorno in cui il governo francese aveva tentato di blindare le manifestazioni con una lunga lista di divieti e coprifuochi. Le immagini dell’Afp mostrano scontri, fumogeni, manifestanti a volto coperto, incendi e manganellate. Oggi, come ha dichiarato il ministro dell’Interno, nelle piazze francesi sono schierati 70.000 agenti delle forze dell’ordine. Sui social media, intanto, stanno circolando appelli alla violenza e ai saccheggi.

Manifestanti si scontrano con la polizia francese tra i fumi dei lacrimogeni durante una dimostrazione a favore del potere d’acquisto, della tutela dei servizi pubblici e della giustizia fiscale e sociale, a Lilla, nel nord della Francia, il 24 ottobre 2026. (Foto di Francois LO PRESTI / AFP)
Alcuni manifestanti tengono cartelli con le scritte “ACAB – All Cops Are Bastards” (a sinistra) e “Deponete le armi, non siete dalla parte giusta della storia” di fronte ad agenti della polizia francese, durante una manifestazione a favore del potere d’acquisto, della tutela dei servizi pubblici e della giustizia fiscale e sociale. L’evento si è svolto a Bordeaux, nella Francia occidentale, il 24 ottobre 2026. (Foto di Philippe LOPEZ / AFP)
Un manifestante lancia un oggetto durante gli scontri scoppiati nel corso di una dimostrazione a Tolosa, nel sud-ovest della Francia, il 24 ottobre 2026. La protesta, che rientra in una mobilitazione nazionale, ha visto la partecipazione di ex esponenti del movimento dei “Gilet gialli”, sindacati, studenti delle scuole superiori e universitari. (Foto di Matthieu RONDEL / AFP)
Un manifestante respinge con un calcio un lacrimogeno durante una dimostrazione a Tolosa, nel sud-ovest della Francia, il 24 ottobre 2026. (Foto di Matthieu RONDEL / AFP)
Un agente delle Compagnie Repubblicane di Sicurezza (CRS) francesi colpisce un manifestante con un manganello durante una protesta a Marsiglia, nel sud-est della Francia, il 24 ottobre 2026. (Foto di Thibaud MORITZ / AFP)
Un manifestante rompe una telecamera di sorveglianza durante una dimostrazione a favore del potere d’acquisto, della tutela dei servizi pubblici e della giustizia fiscale e sociale, a Strasburgo, nella Francia orientale, il 24 ottobre 2026. (Foto di ROMÉO BOETZLE / AFP)

La mobilitazione nazionale che ha visto la partecipazione di ex esponenti del movimento dei “Gilet gialli”, sindacati, studenti delle scuole superiori e universitari, uniti per chiedere la tutela del potere d’acquisto, la difesa dei servizi pubblici e giustizia fiscale e sociale. Le proteste degli studenti delle scuole superiori, nate per contestare le condizioni in cui avviene l’apprendimento, hanno dato vita a un movimento diffusosi poi in tutto il Paese, alimentato da un malcontento più ampio legato al crescente costo della vita.

A PARIGI 110.000 IN PIAZZA E POI GLI SCONTRI ALLA FINE

Sono 110.000 secondo la Prefettura i manifestanti scesi in piazza a Parigi. Il corteo, partito da Porte d’Italie intorno alle 14 ha raggiunto Porte de Vincennes poco dopo le 17. Stando a quanto riportano i media nazionali, sono stati effettuati oltre 3.000 controlli e 65 persone sono state arrestate. La protesta si è svolta per gran parte in modo pacifico, ma negli ultimi minuti alcuni scontri tra forze dell’ordine e manifestanti sono scoppiati davanti al liceo Hélène Boucher (20° arrondissement): gas lacrimogeni e cannoni ad acqua impiegati dalla polizia per disperdere la folla. Diffusi anche inviti a lasciare la zona, accolti con fischi e cori.

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