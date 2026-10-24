FOTO | La Francia è tornata in piazza. Disordini a Tolosa, Marsiglia, Lille e Strasburgo. A Parigi corteo e finale di scontri

di Marcella Piretti e Erika Primavera
ROMA – Disordini a Tolosa, Marsiglia, Lille e Strasburgo nel secondo weekend di proteste contro il carovita e nel giorno in cui il governo francese aveva tentato di blindare le manifestazioni con una lunga lista di divieti e coprifuochi. Le immagini dell’Afp mostrano scontri, fumogeni, manifestanti a volto coperto, incendi e manganellate. Oggi, come ha dichiarato il ministro dell’Interno, nelle piazze francesi sono schierati 70.000 agenti delle forze dell’ordine. Sui social media, intanto, stanno circolando appelli alla violenza e ai saccheggi.
La mobilitazione nazionale che ha visto la partecipazione di ex esponenti del movimento dei “Gilet gialli”, sindacati, studenti delle scuole superiori e universitari, uniti per chiedere la tutela del potere d’acquisto, la difesa dei servizi pubblici e giustizia fiscale e sociale. Le proteste degli studenti delle scuole superiori, nate per contestare le condizioni in cui avviene l’apprendimento, hanno dato vita a un movimento diffusosi poi in tutto il Paese, alimentato da un malcontento più ampio legato al crescente costo della vita.
A PARIGI 110.000 IN PIAZZA E POI GLI SCONTRI ALLA FINE
Sono 110.000 secondo la Prefettura i manifestanti scesi in piazza a Parigi. Il corteo, partito da Porte d’Italie intorno alle 14 ha raggiunto Porte de Vincennes poco dopo le 17. Stando a quanto riportano i media nazionali, sono stati effettuati oltre 3.000 controlli e 65 persone sono state arrestate. La protesta si è svolta per gran parte in modo pacifico, ma negli ultimi minuti alcuni scontri tra forze dell’ordine e manifestanti sono scoppiati davanti al liceo Hélène Boucher (20° arrondissement): gas lacrimogeni e cannoni ad acqua impiegati dalla polizia per disperdere la folla. Diffusi anche inviti a lasciare la zona, accolti con fischi e cori.