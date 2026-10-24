sabato 24 Ottobre 2026

In Francia i gilet gialli annunciano una nuova manifestazione per il 31 ottobre

Annunciata per il 31 ottobre una nuova grande manifestazione per la libertà di manifestare e contro al 'deriva autoritaria' del governo

di Erika PrimaveraData pubblicazione: 24-10-2026 ore 17:15Ultimo aggiornamento: 24-10-2026 ore 18:42

ROMA – I ‘gilet gialli’ hanno indetto una nuova giornata di mobilitazione per il 31 ottobre “in difesa delle libertà civili”, con manifestazioni e sit-in previsti davanti all’Assemblea Nazionale e ai municipi di tutta la Francia per denunciare quella che definiscono la “deriva autoritaria” del governo. “C’è rabbia in questo Paese” che “non viene ascoltata“, si legge nella dichiarazione dei ‘gilet gialli’ riportata da Le Figaro. “Le nostre libertà sono sotto attacco”, hanno dichiarato condannando la “deriva autoritaria” del potere esecutivo, che oggi ha vietato numerose manifestazioni in tutta la Francia, una settimana dopo le violenze e i saccheggi che hanno scosso il Paese.
Dunque “il 31 ottobre manifesteremo per la libertà di manifestare e per tutte le nostre libertà“, hanno dichiarato Benjamin Ball e Azelma Sigaux, due membri del coordinamento dei ‘gilet gialli’, durante una conferenza stampa tenutasi davanti a un caffè di Place de la Bastille, che inizialmente doveva essere il punto di partenza a Parigi per una marcia dei manifestanti.

(Foto di repertorio)

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