Crosetto: “Youssef Siher non è un emarginato: ha frequentato l’intelleghentia italiana, ed ecco i risultati”

ROMA – “I miei complimenti al collega Matteo Piantedosi e alla Polizia di Stato per aver individuato l’ideatore del movimento 17 ottobre. Non un emarginato ma una persona molto introdotta e che aveva avuto molte più occasioni di lavoro e collaborazioni di gran parte dei suoi coetanei. Da quotidiani ad enti pubblici, ha frequentato il gotha dell’intelleghentia italiana. E si sono visti i risultati”. Lo scrive su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

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