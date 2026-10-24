sabato 24 Ottobre 2026

Crosetto: “Youssef Siher non è un emarginato: ha frequentato l’intelleghentia italiana, ed ecco i risultati”

Le parole di Crosetto, che si è complimentato col ministro Piantedosi per l'individuazione dell'ideatore della piattaforma '17 ottobre'

di Erika PrimaveraData pubblicazione: 24-10-2026 ore 16:30Ultimo aggiornamento: 24-10-2026 ore 16:54

ROMA – “I miei complimenti al collega Matteo Piantedosi e alla Polizia di Stato per aver individuato l’ideatore del movimento 17 ottobre. Non un emarginato ma una persona molto introdotta e che aveva avuto molte più occasioni di lavoro e collaborazioni di gran parte dei suoi coetanei. Da quotidiani ad enti pubblici, ha frequentato il gotha dell’intelleghentia italiana. E si sono visti i risultati”. Lo scrive su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

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