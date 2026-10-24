sabato 24 Ottobre 2026

Chi è Youssef Siher: laureato con master, ricercatore, bilingue ed esperto di movimenti politici islamici

È madrelingua arabo e italiano, ma parla anche inglese e spagnolo: chi è il 30enne che vive in provincia di Brescia e sarebbe l'amministratore della piattaforma '17 ottobre'

Data pubblicazione: 24-10-2026 ore 15:18Ultimo aggiornamento: 24-10-2026 ore 15:38

ROMA – Si chiama Youssef Siher il 30enne individuato dalla Questura di Milano e interrogato in queste ore poiché ritenuto l’amministratore della piattaforma ‘Movimento 17 ottobre’ attraverso cui era stata rilanciata la mobilitazione nelle piazze per oggi pomeriggio.

A quanto si apprende, Siher è un giovane di seconda generazione residente a Brescia ed è Research Trainee presso l’Osservatorio sul Medio Oriente e Nord Africa dell’ISPI. I suoi interessi di ricerca si concentrano sull’Islam politico, sui movimenti politici islamici e sul rapporto tra Islam e nazionalismo arabo. Ha conseguito una laurea in Comunicazione e un master in Scienze politiche presso l’Università degli Studi di Milano.

Durante i suoi studi ha analizzato i legami tra le ideologie politiche islamiche del XX secolo e le prime esperienze politiche dell’Islam e, nella sua tesi magistrale, ha svolto uno studio approfondito sui movimenti islamici in Marocco e i loro rapporti con il potere monarchico. È bilingue, essendo madrelingua arabo e italiano, e parla fluentemente inglese e spagnolo.

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di Redazione

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