VIDEO| A Bologna protesta al supermercato: “Spesa a metà prezzo. Non ne possiamo più”

BOLOGNA – In attesa dei cortei annunciati per il pomeriggio, a Bologna il movimento Carrelli vuoti protesta fuori e all’interno del supermercato Pam di via Corticella: “Ogni sabato -50% su tutta la spesa. Spesa popolare. Il caro vita lo paghino ricchi e Governo”, si legge sui manifesti affissi sui carrelli spinti dagli attivisti tra gli scaffali del punto vendita, al grido di “basta aumenti”.

Oggi, spiega un portavoce della protesta, “siamo venuti qui al supermercato per pretendere una spesa popolare al 50% perché non ne possiamo più, non ne possiamo più di pagare così tanto una spesa che alimenta i profitti di grandi catene che speculano sulla vita dei lavoratori: gli stessi lavoratori che lavorano nei supermercati, ma in realtà anche la gente che lavora ogni giorno e che lotta per arrivare a fine mese”.

I prezzi sono diventati insostenibili, quindi “pretendiamo che ci sia un abbassamento dei prezzi e se non ce lo danno ogni sabato verremo a chiedere il 50% sulla spesa”, promettono gli attivisti. Inoltre, “siamo qui anche per rilanciare lo sciopero generale del 30 ottobre, che vede tutta Italia mobilitata contro il caro vita: chi lavora ogni giorno, chi lotta per arrivare a fine mese, chi fa la spesa e non può più pagare lo scontrino, chi va a fare la benzina e non riesce più a fare il pieno alla macchina, i lavoratori che hanno bloccato tutto il sud Italia, quelli che lavorano in campo agricolo così come in quello dei trasporti, che hanno detto deciso di dire ‘basta’ e hanno bloccato mezza Italia”.

Questo mente lo Stato “le uniche misure che dà sono di repressione”, aggiungono da Carrelli vuoti: invece “noi chiediamo che vengano fatti decreti per dare soldi alla gente e per aiutare le persone che lottano ogni giorno per arrivare a fine mese“.