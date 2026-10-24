Cortei, in Questura a Milano l’ideatore della pagina Movimento 17 ottobre: si chiama Youssef Siher ed è un ricercatore

(Nella foto di copertina alcuni manifestanti accendono dei fumogeni durante una protesta antigovernativa organizzata dal movimento “Italia in Piazza” in Piazza Duomo, a Milano, il 17 ottobre 2026. Foto di Piero CRUCIATTI / AFP)

MILANO – È stato individuato l’amministratore della piattaforma 17 ottobre da cui era stata rilanciata, nei giorni scorsi, la mobilitazione nelle piazze per oggi pomeriggio. Si tratta di un italiano di seconda generazione residente a Brescia: il suo nome è Youssef Siher. Il 30enne, giornalista freelance e collaboratore di un quotidiano, è stato trovato a casa di un’amica a Milano, che stanno perquisendo. Sarebbe anche un attivista propal. A lui si è arrivati con un’attività investigativa delle unità cyber, antiterrorismo e SCO della Polizia di Stato. È indagato per istigazione a delinquere aggravata.

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PIANTEDOSI: MOLTO SIGNIFICATIVO AVER INDIVIDUATO IDEATORE

Per il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, è “molto significativo” che si sia arrivati all’individuazione dell’ideatore del ‘Movimento 17 ottobre’.

“Confidavo e confido molto sul lavoro che stanno facendo le forze dell’ordine- ha detto da Napoli, dove sta partecipando a Semi26, l’appuntamento annuale di Cultura Italiae-. C’è questa novità molto importante di questa persona che è stata individuata come possibile autore di quel manifesto che in qualche modo lancia queste iniziative. Adesso è ancora prematuro parlarne, è una persona che è sotto perquisizione in questo momento, bisogna vedere poi le risultanze giudiziarie. Questo però deve dare fiducia sulla capacità del nostro sistema, delle forze dell’ordine, di venire a capo un po’ di questi fenomeni anche quando sono così complicati e così insidiosi”.