sabato 24 Ottobre 2026

Campo largo, Conte rilancia sul programma: “Confronto in settimana”

Il M5S smentisce le voci su passi indietro e tensioni con il Pd: "Le primarie si faranno subito dopo l’accordo sui punti programmatici"

di Antonio BravettiData pubblicazione: 24-10-2026 ore 14:01Ultimo aggiornamento: 24-10-2026 ore 14:01

ROMA – Giuseppe Conte accelera sul tavolo programmatico e spegne i retroscena sulle presunte tensioni con il Partito Democratico. Parlando all’assemblea di Progetto civico di Alessandro Onorato, il leader del Movimento 5 Stelle ha annunciato l’intenzione di stringere i tempi: “Questa settimana ci dobbiamo vedere e iniziare a confrontarci sul programma”.

A stretto giro è intervenuto anche l’ufficio stampa del M5S per fare chiarezza sulle indiscrezioni di stampa circolate nelle ultime ore, smentendo con fermezza ipotesi di rottura o ripensamenti del leader: “Ancora oggi su alcuni articoli di giornale si legge di fantomatici passi indietro di Conte e gli vengono attribuite parole in ordine sparso sulla segretaria Schlein e accese telefonate con esponenti Pd– si legge in una nota dell’ufficio stampa del partito-. Come ha più volte ribadito il presidente Conte nelle ultime settimane, in piena trasparenza, le primarie si faranno e si faranno quanto prima, subito dopo il programma“.

“Tutte le altre letture, oggi, sono libere ricostruzioni e in ogni caso del tutto fuorvianti. In merito, le parole e i propositi che vengono attribuiti al leader del M5S non rispecchiano assolutamente il suo pensiero e sono destituiti di fondamento”, conclude la nota.

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