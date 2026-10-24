sabato 24 Ottobre 2026

Iran, in caso di trancio dei cavi sottomarini dello Stretto di Hormuz effetti su meno dell’1% della banda globale

Anche danni sostanziali ai cavi nell'area non equivarrebbero a un blocco globale di Internet

di Antonella SaliniData pubblicazione: 24-10-2026 ore 13:26Ultimo aggiornamento: 24-10-2026 ore 13:26

ROMA – I guardiani della Rivoluzione hanno minacciato di tranciare i cavi sottomarini dello stretto di Hormuz, i quali contribuiscono a fornire connessione internet in tutto il mondo, se l’Iran dovesse subire nuovi attacchi da Israele o dagli Stati Uniti. L’impatto, tuttavia, sarebbe ben minore rispetto a quello ventilato in un primo momento.

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A fare chiarezza è un’analisi del settore condotta dalla società di Telecomunicazioni TeleGeography, secondo cui la larghezza di banda che transita attraverso lo Stretto di Hormuz rappresenta meno dell’1% della larghezza di banda internazionale a livello globale. Una grandezza molto contenuta rispetto a quella circolata sui media in un primo momento: la sovrastima deriverebbe dall’aver considerato ‘in pericolo’ anche fasce regionali più ampie come, ad esempio, quella del Mar Rosso.

Cosa succederebbe, dunque, se l’Iran desse seguito all’avvertimento di Yadollah Javani, vice responsabile politico delle Guardie Rivoluzionarie? La quota limitata di larghezza di banda internazionale dello Stretto di Hormuz, insieme alla disponibilità di rotte alternative- spiega Iran International-, significa che anche danni sostanziali ai cavi nell’area non equivarrebbero a un blocco globale di Internet.

Confermata anche da Telegeography la nautura locale di eventuali danni: “I potenziali rischi legati alle infrastrutture di cavi sottomarini nello Stretto di Hormuz sono da considerarsi, più propriamente, di natura regionale anziché globale. Le moderne reti di telecomunicazione sono progettate all’insegna della resilienza e della ridondanza, il che consente di reindirizzare il traffico lungo percorsi sottomarini o terrestri alternativi qualora si verifichino guasti o interruzioni ai cavi”.

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