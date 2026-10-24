Sabato di proteste: a Firenze le griffe blidano le vetrine, ma il centro resta aperto. A Bologna galleria Cavour si “barrica”

di Diego Giorgi, Andrea Mari e Maurizio Papa

FIRENZE – C’è chi ha deciso di chiudere. Chi con fiducia (il grosso dei negozi in centro) di restare aperto. E chi ha tirato su il bandone ma proteggendosi come quasi tutte le griffe di via de’ Tornabuoni, il salotto buono della moda fiorentina. Ma è così anche in via degli Strozzi, via Roma, fino all’area attorno al Duomo. “Non si sa mai”, dice un commesso mentre guarda montare i pannelli di legno multistrato sulle vetrine. C’è chi li lascia grezzi, come Bulgari, Alo e l’Officina di Santa Maria Novella, chi invece come Gucci li fascia di nero. Lo fa anche Prada, al pari di Miu Miu, che però sceglie il bianco con cornice nera: perché da queste parti anche le ‘barricate’ devono rispettare l’estetica del brand.

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Eppure, tra i pannelli e i bodyguard piazzati sulle porte lasciate socchiuse per far entrare i clienti, Firenze è piena di turisti anche oggi. Comitive e visitatori passeggiano col telefono in mano davanti alle boutique blindate e a quelle che hanno scelto di non coprire nemmeno una vetrina, convinte che la giornata filerà via senza scosse.

Resta però l’incognita del pomeriggio, con due piazze convocate. Alle 15 in piazza della Signoria c’è l’appuntamento di ‘Io sono il popolo-altro movimento‘. Ma a tenere alta la tensione è soprattutto il ‘Movimento 17 ottobre’, che punta sull’effetto blitz: luoghi di ritrovo segreti fino alle 14.30 per non dare punti di riferimento. Una tattica che pare ricalcare la strategia ‘be water’ (essere acqua) nata nelle proteste di Hong Kong: convocazioni all’ultimo istante via social e chat per spiazzare le forze dell’ordine. Per blindare il centro storico e i monumenti, il dispositivo complessivo messo in campo conta oltre 500 uomini delle forze dell’ordine, distribuiti su più turni e pronti a muoversi rapidamente dove si materializzeranno i cortei.

In vista della manifestazioni annunciate per oggi pomeriggio, nel centro storico di Bologna alcuni negozi hanno deciso di abbassare le saracinesche in anticipo, o di restare addirittura chiusi per tutta la giornata, anche se, per il momento, la maggior parte degli esercizi sembra intenzionata a rimanere aperta anche nel pomeriggio. Tra chi ha scelto di chiudere prima ci sono l’Apple Store di via Rizzoli, che ha chiuso alle 12, e il negozio Foot Locker di via Indipendenza. Sempre in via Indipendenza rimarrà chiuso per l’intera giornata il punto Vodafone, mentre in un altro esercizio si è deciso, in via precauzionale, di consentire l’accesso a un solo cliente per volta.

In Galleria Cavour, invece, negozi come quello di Louis Vuitton “si stanno attrezzando con pannelli di legno per proteggere le vetrine”, altri “stanno assumendo personale di sicurezza e alcuni locali stanno ricevendo disdette dai clienti”, sottolinea il consigliere comunale della Lega Matteo Di Benedetto, secondo cui questo “è il segno di una città che vive nella paura e di un tessuto commerciale costretto a difendersi da possibili devastazioni. Bologna- chiosa- non può essere lasciata ostaggio di una guerriglia criminale”.

In una nota, l’esponente del Carroccio afferma: “Basta usare gli studenti come scusa: chi vuole spaccare tutto non rappresenta chi studia e manifesta pacificamente”. Non manca un attacco al sindaco Matteo Lepore, accusato di “fare solo campagna nelle scuole facendo finta che si tratti di studenti” e a cui viene chiesto di “togliere spazi e risorse pubbliche ai centri sociali coinvolti in condotte illegali, applicare il daspo urbano nei casi previsti dalla legge, schierare la Polizia locale e chiedere il supporto dell’Esercito”.

SINDACO BOLOGNA: C’È TIMORE, MA ISTITUZIONI UNITE E PRONTE

Quella di oggi a Bologna “sarà una giornata da monitorare, c’è preoccupazione ma allo stesso tempo preparazione da parte di tutte le istituzioni. Questura e Prefettura sono pronte ad intervenire, naturalmente bisogna comprendere esattamente che tipo di manifestazione ci sarà”. Lo afferma il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, in vista delle dimostrazioni annunciate per il pomeriggio.

“Ci saranno diversi cortei annunciati, vediamo effettivamente che cosa arriverà”, continua Lepore, interpellato dalla stampa oggi a margine di un’iniziativa. “Sono piazze inedite per cui dovremmo capire veramente cosa significa questo movimento, se continuerà e in quale modo- prosegue il primo cittadino- perché ci sono cortei che hanno più una modalità tradizionale che vanno avanti e queste modalità nuove che capiremo oggi cosa significano”.

Come “giustamente ha detto il capo della Polizia, Vittorio Pisani, la Polizia in questo momento è in campo anche per garantire la libertà di manifestare di chi vuole farlo pacificamente e per tutelare le città e le comunità. Credo che oggi capiremo meglio cosa significherà questo movimento nelle prossime settimane, ma le le istituzioni sono unite nell’affrontare questo questo passaggio”.

SINDACO BOLOGNA: STUDENTI NON SONO TUTTI SPACCA-VETRINE

“Credo sia importante aprire al dialogo e capire che cosa i giovani in questo momento vogliono e dicono, anche perché non sono tutti uguali e non ci sono soltanto persone che spaccano le vetrine, ma ci sono anche tanti ragazzi preoccupati per il proprio futuro”, prosegue il sindaco, parlando con la stampa delle mobilitazioni che stanno attraversando le scuole.

“Quello che dobbiamo fare è aiutarli a non essere strumentalizzati– continua Lepore, riferendosi agli studenti- né dalla rete, né dai social, né da chi li vuole portare in piazza per i propri scopi. Credo che in questo momento dobbiamo loro grande attenzione ed è quello che intendo fare anche nelle prossime settimane: ho ricevuto molti inviti nelle scuole e dove vengo invitato andrò sicuramente insieme ai miei assessori”, conferma il sindaco, che già ieri è stato al Belluzzi-Fioravanti insieme all’assessora regionale alla Scuola, Isabella Conti.

“Stiamo vedendo questa settimana non solo le manifestazioni violente, stiamo vedendo anche le classiche occupazioni, autogestioni e scioperi che abbiamo sempre visto- continua Lepore- e che sono nell’ordinarietà del confronto anche democratico all’interno della scuola. Quindi io credo che dobbiamo guardare con attenzione a quello che sta succedendo per capire se c’è un fenomeno nuovo che in qualche modo è anche guidato dai social e da qualcuno che sta dietro ai social. Questa è la cosa veramente che preoccupa, credo anche il Governo oltre che noi, quindi va prestata attenzione a questo aspetto”, conclude il sindaco. “Dopo quattro giorni di sciopero pacifico e autorganizzato”, hanno intanto scritto i rappresentanti del Belluzzi-Fioravanti sui social, “abbiamo ottenuto le risposte che volevamo. Grazie a Lepore e Conti per averci ascoltato”.