sabato 24 Ottobre 2026

Milano si prepara al pomeriggio in piazza: oltre 150 le perquisizioni in Lombardia. A Roma identificati più di 50 giovani

I controlli hanno riguardato il capoluogo, Monza e altre venti città. Nella Capitale, invece, per 20 ragazzi - portati in Questura - si valuta il fermo preventivo

Data pubblicazione: 24-10-2026 ore 11:46Ultimo aggiornamento: 24-10-2026 ore 15:39

I manifestanti si scontrano con la polizia durante una protesta antigovernativa organizzata dal movimento «Italia in Piazza», in Piazza Duomo a Milano, il 17 ottobre 2026. (Foto di Piero CRUCIATTI / AFP)

di Nicola Mente ed Elisa Manacorda

MILANO – Le piazze nel pomeriggio, le perquisizioni già al mattino. A Milano il nuovo sabato di manifestazioni si apre con oltre 150 controlli nelle abitazioni tra il capoluogo, Monza e altre venti città, soprattutto in Lombardia. La polizia indaga sulle violenze di una settimana fa e sui messaggi che precedono i cortei di oggi. Le perquisizioni d’urgenza riguardano soprattutto universitari, ma anche liceali e giovanissimi.

A far scattare i controlli sarebbe stata una chat WhatsApp trovata nel cellulare di una persona indagata per i disordini: al vaglio messaggi ritenuti minacciosi e presunte indicazioni organizzative per la manifestazione di oggi. Gli accertamenti, coordinati dalle Questure, interessano anche Como. Tra gli elementi all’esame ci sono gli annunci diffusi ieri sui social dal ‘Movimento 17 ottobre’, nato dopo gli scontri.

Il gruppo ha promesso iniziative “a sorpresa” e indicato tre punti di ritrovo da cui partire per riunirsi in una sola piazza. Le indagini su sabato scorso si intrecciano così con l’attesa per il pomeriggio, in una giornata che vedrà manifestazioni in varie zone del Paese.

PIANTEDOSI: GIORNATA SI PREANNUNCIA UN PO’ COMPLICATA

“La giornata si preannuncia un po’ complicata”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, da Napoli dove sta partecipando a Semi26, l’appuntamento annuale di Cultura Italiae. “Noi- ha aggiunto- siamo pronti a fronteggiare qualsiasi manifestazione che dovesse presentarsi ovunque“.

“Le forze dell’ordine, tra ieri e oggi, stanno effettuando, 150 perquisizioni perché si inizia a dipanare un’attività delle forze di polizia di penetrare la dimensione digitale, su cui corrono questi atteggiamenti”, ha proseguito il ministro.

PIANTEDOSI: REPRIMEREMO CON FERMEZZA, MA STATO DÀ ALTRA CHANCE

“Se da una parte ci sarà, e lo confermo, molta fermezza nel reprimere dei fenomeni che si sono rivelati così forti, così complicati, così violenti, dall’altra parte il messaggio da lanciare ai giovani, soprattutto quando sono di così giovane età, è quello di confidare nel fatto che lo Stato dà un’altra possibilità e che, quindi, è sempre meglio pensarci prima, prima di porre in essere determinati comportamenti”, ha concluso Piantedosi.

ROMA, IDENTIFICATI OLTRE 50 GIOVANI: 20 ACCOMPAGNATI IN QUESTURA

Le pattuglie della Polizia di Stato sul territorio del Nucleo Polmetro, della Digos e delle Volanti hanno proceduto a controllare oltre 50 giovani al Circo Massimo, in Piazza della Repubblica, in via Einaudi e via Cavour. Venti di loro – fa sapere la Questura – uno dei quali minorenne, sono stati trovati in possesso di passamontagna, scaldacollo, bombolette spray, maschere e zaini per l’occultamento del materiale: sono stati accompagnati negli uffici della Questura. Per loro si valuta il fermo preventivo.

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