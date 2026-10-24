Milano, da oggi 500 parà della Folgore presidieranno la città

MILANO – Cinquecento paracadutisti della Folgore sono da oggi a Milano: presidieranno il centro storico e le aree più sensibili della città, con postazioni fisse e pattuglie mobili a bordo di veicoli protetti. Il rinforzo, disposto dal ministero della Difesa dopo i recenti avvenimenti in città, affianca le forze dell’ordine e potenzia l’operazione ‘Strade Sicure’. Alla brigata è affidato il comando della nuova unità, che si aggiunge al Raggruppamento Lombardia già presente sul territorio. Una quota del personale sarà tenuta pronta a intervenire in caso di necessità, mentre un contingente più ridotto sarà impiegato nelle stazioni ferroviarie individuate come principali punti di afflusso. Lo schieramento è stato concordato con il ministero dell’Interno: il coordinamento spetta alla Prefettura di Milano, l’attuazione alla Questura.

I paracadutisti opereranno con le stesse prerogative giuridiche dei militari già impegnati in “Strade Sicure”. La Difesa riferisce di aver assicurato l’arrivo in tempi molto brevi grazie alla capacità di rapido dispiegamento della Folgore.

SOPRALLUOGO DI MATTEO SALVINI IN CENTRO A MILANO

“Questa mattina Matteo Salvini ha effettuato un sopralluogo nel centro di Milano, nelle zone colpite dalle violenze e dai saccheggi dello scorso fine settimana. Il vicepremier ha visitato i negozi costretti a barricarsi, incontrando dipendenti delle attività commerciali e operatori della sicurezza. Salvini ha inoltre incontrato il comandante della Polizia locale e i parà dell’Esercito dispiegati in città per contribuire alla sicurezza di Milano”. Lo comunica l’ufficio stampa.