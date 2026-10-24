Francia, attese per oggi 500 manifestazioni in tutto il Paese. Coprifuoco per i minori di 15 anni a Orléans

Gendarmi francesi in una strada bloccata vicino al Palazzo presidenziale dell’Eliseo e al Ministero dell’Interno francese, in vista di una manifestazione a Parigi il 24 ottobre 2026, nell’ambito di una mobilitazione nazionale che riunisce ex membri del movimento dei Gilet Gialli, sindacati, studenti delle scuole superiori e universitari. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)

ROMA – La Francia si prepara a scendere di nuovo in piazza, dopo le proteste del 17 ottobre. Sono previste per oggi 500 manifestazioni in tutto il Paese. A quanto riporta il movimento dei ‘gilet gialli’, la mappa prevede azioni su 86 rotatorie, 21 stazioni di servizio, due depositi petroliferi, 33 stazioni ferroviarie, tre porti, 17 ponti e 17 caselli autostradali.

Il dispositivo di polizia è “massiccio”, ha annunciato l’esecutivo, come riportato da Libération: 70.000 tra poliziotti e gendarmi, militari della forza Sentinelle, unità d’élite della polizia e della gendarmeria, elicotteri e blindati.

Parallelamente, un altro evento politico preoccupa le autorità: il congresso del partito di estrema destra Rassemblement National (Rn) che si tiene a Orléans sabato 24 e domenica 25 ottobre, che mobilita 3.000 agenti di polizia e gendarmi per gestire l’arrivo di oltre 10.000 oppositori del partito.

A ORLÉANS COPRIFUOCO PER I MINORI DI 15 ANNI

Il sindaco di Orléans, Serge Grouard, ha annunciato l’istituzione di un coprifuoco su tutto il comune per le prossime due notti per i minori di 15 anni. Succede in concomitanza del congresso del partito di estrema destra Rassemblement national (Rn), in corso oggi e domani nella cittadina francese. Sono attesi migliaia di manifestanti pronti a protestare.

“Questa misura preventiva si inserisce nella volontà di prevenire qualsiasi turbamento dell’ordine pubblico, di limitare i rischi di disordini e di garantire la sicurezza delle persone in un contesto di assembramenti annunciati”, ha dichiarato il sindaco in un comunicato.