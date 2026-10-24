sabato 24 Ottobre 2026

Roma, esplosione in un palazzo di cinque piani a Ostia: ferita una persona, evacuate 11 famiglie

Giunto sul posto, il personale Vigili del Fuoco ha inoltre provveduto a portare all’esterno alcune bombole di gas presenti negli appartamenti

Data pubblicazione: 24-10-2026 ore 9:57Ultimo aggiornamento: 24-10-2026 ore 9:57

ROMA – Alle ore 21:42 di ieri sera, la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato in via dei Velieri, a Ostia, la Squadra 13/A di Ostia, la Squadra 11/A dell’Eur con Autoscala, il Capo Turno Provinciale e il Funzionario di Guardia, per un’esplosione verificatasi all’interno di un edificio di cinque piani.

Giunti sul posto, il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto a soccorrere e portare all’esterno una persona ferita e fatto evacuare le 11 famiglie presenti all’interno dello stabile.

Per garantire la sicurezza e prevenire ulteriori rischi, il personale Vigili del Fuoco ha inoltre provveduto a portare all’esterno alcune bombole di gas presenti negli appartamenti. Sul luogo dell’intervento erano presenti, la Polizia di Stato, il personale sanitario del 118 e la Polizia di Roma Capitale.

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