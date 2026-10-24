VIDEO| Ucraina, Zelensky ad Abc News: “Pronti alla pace, ma non cederemo ulteriore territorio”

Nella foto di Afp (di Nicolas Tucat) il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si allontana dopo essere intervenuto in una conferenza stampa nell’ambito di un vertice dell’Unione Europea presso la sede dell’UE a Bruxelles, lo scorso 16 ottobre 2026.

ROMA – In un’intervista rilasciata venerdì ad Abc News, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la volontà di raggiungere un accordo per porre fine alla guerra tra il suo paese e la Russia, lamentando al contempo la diminuzione degli aiuti statunitensi nel conflitto.

“Siamo pronti a fermare questa guerra il più rapidamente possibile”, ma il Capo di Stato ha sottolineato che l’Ucraina non è disposta a cedere ulteriore territorio per porre fine alla guerra. Zelensky ha affermato che la Russia attualmente controlla oltre il 19% del territorio ucraino.

I RAPPORTI CON GLI STATI UNITI

Nel corso dell’intervista, Zelensky ha parlato dei rapporti con il presidente Donald Trump e ha affermato di non sentirsi tradito dagli Stati Uniti, ma ha lamentato la mancanza di assistenza da parte americana. “Io la penso così”, ha detto Zelensky. “Non è di sostegno”

Riguardo la vicinanza tra il tycoon e Putin, il presidente ha commentato: “Non so se sia giusto o sbagliato, perché è una sua decisione personale essere amico di Putin o meno. Penso che abbiano ottimi rapporti, sì“.

Zelensky ha anche affermato che l’Ucraina ha ricevuto dagli Stati Uniti solo 24 missili intercettori Patriot negli ultimi tre mesi, quando ne avrebbe bisogno di molti di più: in media 350. “Come tra amici, come in famiglia, bisogna essere onesti, non fare giochetti. Io non faccio giochetti con Trump. Questa è la differenza tra me e Putin. Con lui non gioco a nessun tipo di sotterfugio. Sono diretto, onesto”, ha sottolineato.

“L’Ucraina non può permettersi un presidente debole in questo momento”, ha spiegato Zelensky aggiungendo: “Certo che sono una persona normale, sono solo un essere umano, forse non un grande umanitario come Putin, ovviamente”.

LA RETE STARLINK IN UCRAINA

Zelenskyy ha inoltre dichiarato che la rete Starlink, fondamentale per le operazioni militari del Paese, non è ancora pienamente operativa, nonostante le rassicurazioni di Trump. “Funziona, ma è comunque limitata”, ha detto Zelenskyy, spiegando ad ABC News che la portata della rete era ristretta.

Tuttavia, una fonte dell’ufficio del presidente ucraino ha dichiarato sabato mattina ad Abc News che le limitazioni di velocità sui sistemi Starlink e Starshield sono state revocate. I sistemi ora operano a velocità superiori a 161 km/h (100 mph).

“Non è ancora del tutto chiaro se tutto funzioni come prima, ma i sistemi operano costantemente a velocità superiori al limite precedente”, ha affermato la fonte.

Venerdì, durante un incontro con i giornalisti alla Casa Bianca, a Trump è stato chiesto di eventuali problemi in corso con la rete, e lui ha risposto di non averne ancora parlato con Elon Musk, la cui azienda SpaceX gestisce Starlink. “Ho sentito dire che il problema è stato risolto, ma se non lo è, ne parlerò con lui”, ha detto il presidente.

MINISTERO DIFESA: RIPRISTINO STARLINK A OLTRE 400 KM/H

I sistemi di monitoraggio del Ministero della Difesa dell’Ucraina registrano il ripristino della velocità di Starlink/Starshield a oltre 400 km/h con una connessione stabile. Lo ha comunicato ai giornalisti il ministro della Difesa dell’Ucraina Yevhenii Khmara.

“I sistemi di monitoraggio del Ministero della Difesa registrano il ripristino della velocità di Starlink/Starshield. Registriamo una velocità superiore a 400 km/h, la connessione è stabile“, ha reso noto.

“Questo è un ulteriore esempio di come il dialogo diretto e la posizione tenace del Presidente dell’Ucraina ai massimi livelli diano risultati. E questo risultato è prima di tutto importante per il nostro fronte, per i militari, per il funzionamento dei droni, per la logistica e per le comunicazioni”, ha sottolineato Khmara.