Israele irrompe nelle città del nord della Cisgiordania: operazione su larga scala con decine di arresti

Soldati israeliani si radunano sul luogo di un precedente scontro a fuoco tra palestinesi armati e forze israeliane a seguito di un incidente al checkpoint settentrionale di Hebron, nella Cisgiordania occupata da Israele, il 23 ottobre 2026 (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP)

ROMA – Le forze israeliane hanno fatto irruzione nelle città della Cisgiordania, arrestando dozzine di palestinesi. È successo dopo l’annuncio del Primo Ministro Benjamin Netanyahu di aver ordinato un lockdown totale della Cisgiordania occupata in seguito a un attacco nella città di Hebron che ha ucciso due soldati israeliani. Le forze israeliane, a quanto riporta Al-Jazeera- hanno fatto irruzione in almeno 15 città nel nord della Cisgiordania, arrestando dozzine di palestinesi.

I raid militari hanno preso di mira diverse città e cittadine del nord, tra cui Nablus, Jenin, Tubas e Qalqilya. A Nablus, le forze israeliane hanno effettuato arresti e fatto irruzione nelle case palestinesi nei villaggi di Jalud e Qaryut. Sono stati segnalati arresti anche ad Arrabeh e Burqin, vicino a Jenin, mentre le forze israeliane sono entrate a Tubas e nella vicina città di Aqqaba.

Nel sud della Cisgiordania occupata, i bulldozer israeliani hanno demolito un edificio di tre piani a Hebron, dando alle famiglie cinque minuti di tempo per raccogliere le proprie cose. Le forze israeliane hanno inoltre ordinato a centinaia di famiglie palestinesi di evacuare con la forza le loro case nella zona di Ein Deir Bahha a Hebron e nei suoi dintorni.

Le truppe israeliane- secondo i media- hanno inoltre circondato l’abitazione di uno dei sospettati dell’attacco armato che ha ucciso due soldati israeliani a Hebron, mentre effettuavano raid nel quartiere al-Jalda della città. Più a est, le forze israeliane sono entrate a Gerico e nel vicino campo profughi di Aqabat Jabr.

ATTACCO AEREO ISRAELE A GAZA CITY, UN MORTO E DIVERSI FERITI

Un attacco aereo israeliano ha colpito la parte ovest di Gaza City. A quanto riporta Al-Jazeera, almeno un palestinese è morto e altri sono rimasti feriti. La zona colpità è il quartiere di Rimal.