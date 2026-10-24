sabato 24 Ottobre 2026

Accordo Trump-Putin, una petroliera con 40mila tonnellate di diesel in arrivo a New York

Il carico sarà il primo importato dagli Stati Uniti da quando l'ex presidente Joe Biden ha annunciato il divieto sulle importazioni statunitensi di petrolio e prodotti petroliferi russi nel 2022

Data pubblicazione: 24-10-2026 ore 9:04Ultimo aggiornamento: 24-10-2026 ore 10:40

Le petroliere e chimichiere “Sino Source” e “Navik” ormeggiate nel porto di San Pietroburgo il 22 ottobre 2026. (Foto di Olga MALTSEVA / AFP)

ROMA – Una petroliera con 40.000 tonnellate di diesel è diretta a New York con arrivo previsto per il 7 novembre: si tratta delle prime importazioni statunitensi di un prodotto petrolifero russo dal divieto del 2022. Lo riporta l’agenzia Reuters, dopo aver analizzato i dati di tracciamento navale.

La petroliera di medie dimensioni Agioi Fanendes, battente bandiera maltese, è stata caricata con 40.000 tonnellate metriche di diesel a bassissimo contenuto di zolfo nel porto russo di Primorsk, sul Mar Baltico, il 22 ottobre, secondo i dati di spedizione LSEG. Il suo arrivo negli Stati Uniti è previsto per il 7 novembre.

L’identità dell’acquirente e del venditore non è stata resa nota nell’immediato. Il carico sarà il primo importato dagli Stati Uniti da quando l’ex presidente Joe Biden ha annunciato il divieto sulle importazioni statunitensi di petrolio e prodotti petroliferi russi nel 2022.

“Per quanto ne so, ci sono già state comunicazioni da parte del Ministero dell’Energia secondo cui la prima petroliera è, di fatto, salpata verso i suoi destinatari, i suoi acquirenti. Da ora in poi le ulteriori spedizioni proseguiranno a un ritmo costante“, ha dichiarato ieri il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in una conference call quotidiana.

L’accordo con gli Stati Uniti ha comportato la revoca da parte della Russia di un divieto autoimposto sulle esportazioni di diesel.

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