sabato 24 Ottobre 2026

Calabria, agguato mafioso nella notte in provincia di Cosenza: uccisa la moglie del boss Pepe

È successo nel territorio di Cassano all'Ionio, in provincia di Cosenza. La donna, Silvana Sibarelli, aveva 60 anni. Il 64enne è in ospedale in gravi condizioni

Data pubblicazione: 24-10-2026 ore 8:54Ultimo aggiornamento: 24-10-2026 ore 11:05

ROMA – Un agguato a Damiano Pepe, elemento di spicco della criminalità organizzata calabrese, ha portato alla morte di sua moglie Silvana Sibarelli, 60 anni. A quanto si apprende, intorno alla mezzanotte un commando è entrato in azione in prossimità dell’abitazione del boss, in contrada Lattughelle, nel territorio di Cassano all’Ionio (Cosenza). La donna colpita è deceduta, Pepe, 64 anni, è attualmente in sopedale a Cosenza, in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cassano all’Ionio.

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