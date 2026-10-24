Calabria, agguato mafioso nella notte in provincia di Cosenza: uccisa la moglie del boss Pepe

ROMA – Un agguato a Damiano Pepe, elemento di spicco della criminalità organizzata calabrese, ha portato alla morte di sua moglie Silvana Sibarelli, 60 anni. A quanto si apprende, intorno alla mezzanotte un commando è entrato in azione in prossimità dell’abitazione del boss, in contrada Lattughelle, nel territorio di Cassano all’Ionio (Cosenza). La donna colpita è deceduta, Pepe, 64 anni, è attualmente in sopedale a Cosenza, in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cassano all’Ionio.