Il piano dell’Iran contro Usa e Israele in caso di nuovi attacchi: colpire i cavi di comunicazione sottomarini

Foto Afp

ROMA – L’Iran avrebbe elaborato piani dettagliati per colpire i cavi di comunicazione sottomarini nel Golfo qualora venisse nuovamente attaccato da Stati Uniti e Israele. A riferirlo è Reuters che riporta le voci anonime di due alti funzionari della sicurezza iraniana.

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“Se l’Iran verrà attaccato, non ci saranno più linee rosse… dai cavi sottomarini alle basi militari, comprese quelle segrete”, ha dichiarato uno dei funzionari che ha inoltre avvertito Washington di non “giocare con il fuoco” e ha affermato che l’Iran ha pieno accesso ai cavi sottomarini e potrebbe distruggerli facilmente. Già mercoledì scorso, Yadollah Javani, vice capo degli affari politici delle Guardie Rivoluzionarie iraniane (IRGC), aveva dichiarato che l’Iran potrebbe prendere di mira sette importanti cavi internet sotto lo Stretto di Hormuz qualora le infrastrutture iraniane venissero attaccate.

Reuters evidenzia che “Secondo l’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, un’agenzia delle Nazioni Unite, i cavi sottomarini trasportano circa il 99% del traffico internet globale“. Tuttavia, come spiegato d Alan Mauldin, direttore della ricerca presso la società di ricerca sulle telecomunicazioni TeleGeography, “l’impatto globale di tali attacchi da parte dell’Iran potrebbe essere limitato, poiché meno dell’1% della larghezza di banda internazionale transita attraverso lo Stretto di Hormuz”.

TRUMP: BENE ALTRA ‘FURIA EPICA’, MA SE INTELLIGENTE IRAN TROVERÀ ACCORDO

Intanto, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante un comizio tenutosi ieri in Florida, ha esaltato l’operazione militare ‘Furia Epica’ in Iran, sostenendo che “potremmo fare un’altra piccola Furia Epica, oppure troveranno un accordo. Se sono intelligenti, diranno semplicemente: ‘Veniamo al sodo’.”