sabato 24 Ottobre 2026

L’oroscopo di sabato 24 ottobre 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 24-10-2026 ore 8:03Ultimo aggiornamento: 24-10-2026 ore 8:03

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Non si può dire che attorno a te ci siano solo amici, ma persone che vogliono crearti problemi. Possibile richiesta di prestiti o di denaro per la casa, auto o questioni personali.


Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Periodo che rappresenta una svolta, non esitare a realizzare cambiamenti. Sei più fortunato nei rapporti, salute in recupero, non sottovalutare nuovi incontri d’amore.


Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Non contare troppo sulla disponibilità degli altri, ma conta su te stesso. Scontri con parenti.





Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Nonostante i tanti contrattempi, ti sentirai pronto e lucido. Giornate ok per il single o per quelli che vogliono vivere esperienze nuove.



Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Qualche problema legato al passato, debiti da sanare; il periodo non è difficile ma solo rallentato, ancora non hai ricevuto risposte, le novità sono dietro l’angolo.


Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Occorre prudenza nei confronti di chi ti gira attorno. In questi giorni devi fare scelte che possono persino cambiare la vita, stravolgere alcune certezze.







Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

I nuovi incontri possono valere molto e i più giovani s’innamorano dall’oggi al domani, questo giorno prende tutti i nati del tuo segno più disponibili, affettuosi e decisamente positivi.




Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Attraversi una fase di grande rinnovamento che costerà un distacco o cambiamento molto importante. Giornata con qualche imprevisto, ma per il tuo spirito indomabile ci vuole ben altro.




Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Una giornata valida, dinamica. Novità nella vita affettiva, dai prove di generosità.






Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Sei sottoposto a varie sfide in questa giornata, soprattutto se hai a che fare con altre persone. Con lo scorrere del giorno potresti avvertire una certa stanchezza e desiderare la quiete della tua casa.






Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Periodo fertile per le coppie che possono e vogliono fare un figlio. Cambiamenti o trasferimenti possono coinvolgere e intrigare molti.






Pesci

I nati del segno in amore sono pensierosi anche per questioni importanti. Qualcuno guarda con sospetto il telefono, chi ti contatta in questi giorni non è sereno e scarica su di te le sue ansie.











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