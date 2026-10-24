Le previsioni meteo di sabato 24 ottobre 2026

Fonte ilMeteo.it

ROMA – Perturbazione in transito. La giornata sarà contrassegnata da una mattinata un po’ instabile sul Friuli Venezia Giulia con piogge sparse, nubi e sole sul resto del Nord. Piogge irregolari e schiarite anche al Centro. Nel pomeriggio precipitazioni via via più consistenti sul medio e basso Adriatico e sulle coste tirreniche meridionali. Temperature in diminuzione. Maestrale intenso a ovest.

NORD

La pressione inizia ad aumentare da ovest. La giornata sarà contraddistinta da un tempo un po’ instabile sull’estremo Triveneto con piogge sparse al mattino. Sul resto delle regioni il tempo sarà più stabile, ma con un cielo poco o parzialmente nuvoloso. I venti gireranno da Maestrale, intenso al Nordovest. Mar Ligure mosso o molto mosso. Temperature in diminuzione.

Temperature: valori massimi attesi tra i 14 e i 18°C gradi su tutte le città.

CENTRO e SARDEGNA

Sulle nostre regioni transita una perturbazione. La giornata sarà contraddistinta da una mattinata spiccatamente instabile con qualche pioggia irregolare, ma in un contesto soleggiato. Nel corso del pomeriggio il tempo peggiorerà decisamente sul medio adriatico con piogge anche consistenti su Abruzzo e Molise. Venti forti di Maestrale attorno alla Sardegna. Temperature in diminuzione.

Temperature: valori massimi compresi tra i 15-16°C di Perugia e l’Aquila e i 21°C di Pescara.

SUD e SICILIA

La pressione è bassa sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da un tempo a tratti instabile. Al mattino ci saranno alcune piogge in Campania, nel pomeriggio sul basso Tirreno e in serata intense sulla Puglia settentrionale e ancora sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Venti forti di Maestrale, mari generalmente mossi o localmente molto mossi.

Temperature: valori massimi attesi tra i 16°C di Potenza e i 21-22°C delle altre città.