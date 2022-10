Ultimo annuncia il suo nuovo singolo: “Ti va di stare bene”

ROMA – Ultimo annuncia il suo nuovo singolo. Arriva su tutte le piattaforme questo venerdì ‘Ti va di stare bene’. L’artista lo racconta come “un brano dalle atmosfere pop rock che racconta la voglia di chiedere a una persona la cosa più semplice e bella del mondo: ti va di stare bene?”.

UNA COLLEZIONE DI RECORD

Il singolo è il secondo tassello del nuovo percorso discografico di Ultimo iniziato con la pubblicazione di ‘Vieni nel mio cuore’, pezzo certificato disco di platino e stabile da oltre 120 giorni nella Top 50 Italia di Spotify.

L’artista, reduce dal successo trionfale del tour Ultimo Stadi 2022 per il quale ha ricevuto da Siae l’importante riconoscimento del biglietto di diamante (15 date, 11 sold out e oltre 600mila spettatori), ha già collezionato 18 dischi d’oro e 53 dischi di platino in carriera, tra cui anche il disco d’oro per la collaborazione con Ed Sheeran nel singolo ‘2step’.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it