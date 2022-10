Torna in tv Radio Italia Live: svelati gli ospiti

ROMA – Torna l’appuntamento settimanale con la musica italiana dal vivo: dal 4 novembre riparte Radio Italia Live. In onda ogni venerdì alle 21 su Radio Italia, Radio Italia Tv, in streaming sul sito radioitalia.it e in replica su Radio Italia Tv la domenica successiva alle 21.

I NOMI SUL PALCO E IL CALENDARIO DI NOVEMBRE

Tra i primi protagonisti annunciati ci sono: Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Fabri Fibra, Jovanotti, Le Vibrazioni, Marco Mengoni, Negramaro, Nek, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari e Raf.

La stagione verrà aperta da Baglioni il 4 novembre, a seguire l’11 novembre ci sarà Fibra, il 18 novembre Le Vibrazioni e il 25 novembre Raf. Prossimamente verranno comunicate le messe in onda del mese di dicembre.

Le puntate sono registrate nel Reward Music Place, con la conduzione delle speaker Manola Moslehi e Daniela Cappelletti, la regia di Lele Biscussi e l’art direction di Sergio Pappalettera.

Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia solomusicaitaliana, si è detto entusiasta della ripartenza del programma: “Finalmente Radio Italia Live torna con la presenza del pubblico: l’atmosfera, il calore e la partecipazione saranno un punto di forza di questa nuova stagione che finirà poco prima del grande concerto in piazza Duomo a Milano”.

