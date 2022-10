Domani Meloni alla Camera per la fiducia

ROMA – Dopo il giuramento e il rito della campanella che ha segnato il passaggio di consegne tra il governo Draghi e il nuovo esecutivo, adesso è giunto il momento della fiducia di Camera e Senato.

LEGGI ANCHE: Il presidente o la presidente? La scelta di Meloni scatena le polemiche

QUANDO SI VOTA LA FIDUCIA ALLA CAMERA

Le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla Camera per la fiducia del nuovo Governo avranno luogo domani alle 11, si apprende al termine della Conferenza dei capigruppo. A seguire, dopo le 12 la premier si recherà in Senato per la consegna del testo scritto. Dalle 13 alle 17 avrà luogo la discussione generale in Aula per proseguire poi con la replica della Meloni tra le 17 e le 17.30. Quindi dalle 17.30 alle 19 le dichiarazioni di voto. Alle 19 la prima chiama dei deputati.

LEGGI ANCHE: Salvini: “Al lavoro per far ripartire i cantieri da Nord a Sud, periferie saranno priorità”

QUANDO SI VOTA LA FIDUCIA AL SENATO

Il Senato è convocato domani alle 12.30 per la consegna del testo delle dichiarazioni programmatiche della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del voto di fiducia. La discussione generale dovrebbe avere inizio nell’Aula di Palazzo Madama mercoledì alle 13, ma manca ancora l’ufficialità. Alla conclusione, per le 17, la replica di Meloni.

VON DER LEYEN SI AUGURA DI INCONTRARE MELONI AL PIÙ PRESTO

“La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen non ha annunciato, per questa settimana, una riunione con la nuova presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, ma come ha affermato sul suo account Twitter si augura un primo incontro di persona a Bruxelles in un immediato futuro”. Lo ha detto un portavoce della Commissione europea, durante il briefing stampa quotidiano a Bruxelles, in merito alla formazione del nuovo Governo italiano guidato da Meloni.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it