Alluvione, il Pd Marche presenta una mozione di sfiducia contro Aguzzi

ANCONA – Il gruppo del Pd delle Marche deposita una mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore regionale alla Protezione civile Stefano Aguzzi, per chiedere al presidente della Regione Francesco Acquaroli “la revoca del suo incarico nella giunta regionale” dopo l’alluvione che lo scorso 15 settembre ha colpito le Marche provocando per ora 12 vittime mentre una persona risulta ancora dispersa. La mozione, che verrà presentata domani nel corso di una conferenza stampa ad Ancona, è stata sottoscritta da tutti gli otto consiglieri regionali dem: Andrea Biancani, Micaela Vitri, Antonio Mastrovincenzo, Maurizio Mangialardi, Manuela Bora, Romano Carancini, Anna Casini e Fabrizio Cesetti.

DODICI VITTIME ACCERTATE ED UNA PERSONA ANCORA DISPERSA

“Il 15 e il 16 settembre un’eccezionale alluvione ha interessato gravemente alcuni Comuni delle province di Ancona e di Pesaro Urbino provocando 12 vittime, una persona a oggi ancora dispersa, decine di feriti, centinaia di sfollati e la rovina di abitazioni, terreni, infrastrutture e locali adibiti ad attività imprenditoriali, artigiane e commerciali per un danno che si stima intorno ai 3 miliardi di euro- si legge nella nota dei dem-. Ad oggi, in particolare dopo la sessione straordinaria del consiglio regionale dell’11 ottobre dedicata a quei tragici fatti, emergono palesi responsabilità politiche nella gestione dell’emergenza in capo all’assessore Aguzzi”.

