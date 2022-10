Sopravvissuti, anticipazioni puntata del 24 ottobre

ROMA – Nuovo appuntamento su Rai 1 (ore 21.25) con la serie tv ‘Sopravvissuti‘, che vede tra i suoi protagonisti gli attori Lino Guanciale, Barbora Bobulova, Elena Radonicich, Stefi Celma e Giacomo Giorgio. Oggi, 24 ottobre, in prima serata andranno in onda due nuovi episodi dal titolo ‘Assassini’ e ‘Bugie’.

DI COSA PARLA ‘SOPRAVVISSUTI’

‘Sopravvissuti’ è la storia di un’imbarcazione, di nome Arianna, e di 12 passeggeri. Dopo pochi giorni di navigazione l’imbarcazione scompare dai radar. Un anno dopo, al largo delle coste venezuelane, viene ritrovato un relitto. È l’Arianna. A bordo, ancora viva, solo la metà dell’equipaggio. I sopravvissuti sono sconvolti, prostrati dalla fame e dalla sete ma ancora vivi.

La gioia del ritrovamento e del ritorno a casa lascia presto spazio a una dura realtà. Non solo la vita che i sopravvissuti hanno lasciato non è più la stessa, ma agli occhi dei propri cari, anche i superstiti sembrano persone diverse. Cosa nascondono? Cos’è successo durante quell’anno? Cosa li aspetta adesso?

“A volte, quando finalmente crediamo di aver capito chi siamo, la vita ci mette di fronte alla vastità ridicola del nostro errore con tutta la violenza di cui è capace- si legge nella nota di presentazione di ‘Sopravvissuti’, del regista Carmine Elia-. Nella nostra serie questo simbolico furto di identità compiuto dal destino è la tempesta che ad alcuni passeggeri toglie la vita e agli altri toglie tutto il resto. Le conseguenze umane di questo evento sono la cosa che più mi ha attratto di questo progetto, insieme al contrasto tra l’imponenza – non comune per il nostro Paese – degli effetti speciali e delle costruzioni, da una parte, e la delicatezza necessaria a rappresentare questi personaggi rotti e feriti, dall’altra. Mostrare come l’essere diventati altro li conduca inesorabilmente alla vergogna, la vergogna alle bugie, le bugie all’autodistruzione. Ho scelto di narrare questo percorso umano – dove il dentro e il fuori di ognuno di loro distano anni luce – attraverso le immagini, la scelta delle location e i movimenti di macchina”.

SOPRAVVISSUTI, ANTICIPAZIONI 4° PUNTATA – ASSASSINI

La scritta davanti alle abitazioni dei sopravvissuti alza la tensione al massimo tra loro. Chi li sta minacciando? Inizialmente si sospetta di Anita, poi di Léa. La ragazza, allora, stufa di essere trattata da estranea, si prepara a scappare da Genova con la gemella ma, in una notte di pioggia, poco prima che le due sorelle partano, qualcosa di tremendo glielo impedisce. Sull’Arianna, Armando propone a Léa di sposarlo.

SOPRAVVISSUTI, ANTICIPAZIONI 4° PUNTATA – BUGIE

I sopravvissuti cominciano a convincersi di essere in pericolo. Intanto Anita trova la prova che Armando era vivo ben oltre la tempesta. La poliziotta affronta Luca che, di fronte a Sylvie, deve confessare la verità sulla morte di Armando. Sylvie è sconvolta, mentre Anita non è convinta.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it