Arci cerca volontari per la distribuzione alimentare a Torino

Arci a caccia di volontari per la distribuzione alimentare alle famiglie torinesi in difficoltà economica. L’associazione infatti partecipa alla rete ‘Torino solidale’, e attraverso cui aiuta 800 famiglie ogni mese. La chiamata di Arci è inserita nel progetto ‘Spazi di re(l)azione’ cofinanziato dal Fondo sociale europeo 2014-2020 per le città metropolitane. Arci a Torino ha due centri di smistamento e ha coinvolto dieci dei propri circoli in questa catena di solidarietà, attraverso cui distribuisce 15.000 kg di prodotti alimentari ogni mese, di cui 3.000 chili da invenduto o donazioni, oltre che 45 pasti serviti ogni giorno. “Più di 200 sono le persone che due anni fa hanno dato la loro disponibilità e ci hanno aiutato”, sottolinea Alice Eugenia Graziano del Comitato Arci Torino, “un contributo essenziale che ha permesso di dare una risposta alle tante esigenze arrivate nei nostri circoli da famiglie in condizioni di estrema necessità”. Arci punta anche ad “ampliare lo spettro delle attività in risposta ai bisogni che emergono”, conclude Graziano.

