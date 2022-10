Tommaso Zorzi bacia un altro in discoteca: è finita con Stanzani?

ROMA – I diretti interessati non hanno confermato o smentito ma l’amore tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani potrebbe essere giunto al capolinea. Anzi, il primo ha recentemente specificato senza mezzi termini: “Vorrei che parlasse il lavoro e non la vita privata, che deve rimanere privata”. Dichiarazione praticamente simile da parte del ballerino che, ha commentato l’ultimo video pubblicato dal vincitore del Grande Fratello Vip 2020 e ha anche ricevuto risposta.

TOMMASO ZORZI E STANZANI SI SONO LASCIATI? IL VIDEO INCRIMINATO

In questi casi, però, si sa, il chiacchiericcio non si ferma facilmente. Anzi. Le indiscrezioni in queste ore sono tornate a circolare grazie a un video che ha riacceso la miccia del gossip. Nella clip, Zorzi bacia un altro. Un ragazzo dalla chioma bionda che balla nelle sue vicinanze in una discoteca milanese. Per ora è difficile sapere cosa sia successo veramente. I fan della coppia, vista la richiesta di riservatezza, dovranno attendere sviluppi ufficiali.

