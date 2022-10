Chanel Totti compie 15 anni, mamma e papà le regalano una minicar personalizzata

ROMA – Essere indipendenti per i piccoli di casa Blasi/Totti ora è più indispensabile che mai. Dopo Christian (17 anni il prossimo 6 novembre), è Chanel ad ottenere la prima automobile. Una minicar personalizzata che Ilary e Francesco le hanno donato per il suo quindicesimo compleanno, che in realtà ha compiuto lo scorso 13 maggio.

“Super consegna nella nostra sede per la fantastica Chanel Totti che è venuta a ‘scartare’ il suo nuovo regalo!”. È la concessionaria a rivelare il dono che permetterà alla ragazza di spostarsi tra Roma Sud – la villa all’Eur dove l’ormai ex coppia ha sempre abitato e dove Chanel continuerà a vivere con mamma, fratello e sorella – e Roma Nord dove il calciatore si è trasferito con la nuova compagna, Noemi Bocchi.

“Per lei effetti speciali con i fari Angel che cambiano colore!”, aggiunge la concessionaria che pubblica anche foto e video della ragazza che scarta il regalo togliendo tutti i fiocchetti.

