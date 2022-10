Salvini: “Al lavoro per far ripartire i cantieri da Nord a Sud, periferie saranno priorità”

ROMA – “Al lavoro per far ripartire i cantieri, da Nord a Sud”: il neo ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, annuncia su Twitter di essere già al lavoro con grande lena. “Non solo strade, porti, ferrovie o caserme: sul tavolo ci sono già 2,8 miliardi per il piano speciale per l’edilizia sociale e la rigenerazione urbana“, prosegue il tweet.

“PERIFERIE SARANNO PER NOI PRIORITÀ”

“Si tratta di più di 150 progetti selezionati da Messina a Brescia, da Milano a Bari, da Latina a Cuneo, da Treviso a Caserta. prosegue Salvini-. Previsti interventi su migliaia di abitazioni e quartieri, con grande attenzione per le periferie: sarà una delle nostre priorità”.

L’INCONTRO CON IL COMANDANTE DELLA GUARDIA COSTIERA

“Mattinata di incontri al ministero. Tra gli altri, mi sono confrontato a lungo con l’Ammiraglio Nicola Carlone, comandante generale della Guardia Costiera: si tratta di un Corpo prestigioso con 10.800 donne e uomini e centinaia di uffici e comandi in tutta Italia”. Così Matteo Salvini in un post su Facebook.

LA RIUNIONE CON GIORGETTI SULL’ECONOMIA

Nel pomeriggio si è svolto un vertice della Lega con il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini, a proposito di economia. Presente anche il ministro Giancarlo Giorgetti. La Lega ha affrontato alcuni temi economici a partire da superamento della legge Fornero, estensione della flat tax, interventi strutturali sulle cartelle esattoriali, ipotesi di revisione del reddito di cittadinanza.

