VIDEO | Alla Festa di Roma ‘Cosa sarà’, commedia amara sulla malattia di Francesco Bruni con Kim Rossi Stuart

ROMA – Francesco Bruni torna dietro la macchina da presa per portare sul grande schermo una storia, come e più che nei suoi precedenti film, fortemente autobiografica. Dopo ‘Scialla!’, ‘Noi 4’ e ‘Tutto quello che vuoi’, arriva ‘Cosa sarà’, presentato oggi alla Festa del Cinema di Roma. Commedia amara, la pellicola è la storia di Bruno, un regista in crisi che scopre di essere malato di leucemia. Un film ispirato al vissuto di Bruni, al quale nel 2017 è stato diagnosticato un tumore del sangue. Protagonista Kim Rossi Stuart, al fianco del quale troviamo Lorenza Indovina, Barbara Ronchi e Raffaella Lebbroni. “‘Cosa sarà’ esplora tutte le possibilità di umorismo- ha dichiarato Bruni-. Non c’è umorismo o comicità senza sotto un tema drammatico, e non c’è un dramma senza un possibile alleggerimento umoristico”. Bruni che è anche sceneggiatore di ‘Cosa sarà’, ha quindi teso a sottolineare l’importante contributo di Stuart nella scrittura della pellicola: “Mi ha detto vediamoci tre giorni che ci sono delle cose da cambiare. In realtà è bastato un giorno e mezzo- ha dichiarato sorridendo- ma mi ha fatto riflettere molto. Il copione è stato rivoluzionato“.

Entusiasta dell’esperienza stessa anche il protagonista del film, che ha dichiarato: “Lavorare con Francesco Bruni e stato facile, nonostante il film non lo fosse. Francesco Bruni ha un candore, un bisogno di comunicare con tutti quelli che lavorano al film e ciò ha reso la realizzazione prima di sforzo e fatica.

Come nei precedenti film di Bruni, anche in questo caso troviamo personaggi femminili forti (come la ex moglie del protagonista, la figlia e la dottoressa che lo seguirà nella cura della malattia), mentre Bruno e suo figlio sono caratterizzati da una tangibile fragilità, indagata nella pellicola, e che diventa a volte anche oggetto di derisione. “In un’epoca nella quale le donne rivendicano la loro forza gli uomini rivendicano le loro debolezze”, ha dichiarato al riguardo il regista.

IL FILM ESCE OGGI AL CINEMA, MA UN NUOVO DPCM POTREBBE PREVEDERE LA CHIUSURA DELLE SALE

Prodotto da Palomar e Vision distribution, ‘Cosa sarà’ esce oggi nelle sale. “Avevo fatto una promessa, che avremmo portato il film nelle sale. Per noi è significativo uscire in questo momento. È motivo di orgoglio“, ha dichiarato Bruni rispondendo a una domanda dell’agenzia Dire circa la scelta coraggiosa di distribuire ‘Cosa sarà’ nei circuiti tradizionali in questo momento di emergenza sanitaria. “Speriamo ci resti più di due giorni (visto il nuovo dpcm in arrivo nel quale sembra che sarà presente l’obbligo per i cinema di chiudere ndr)- ha aggiunto il regista incrociando le dita- Se dovessero chiudere le sale probabilmente andrà su qualche piattaforma per poi tornare al cinema, quando sarà”.

Riguardo il futuro dell’industria cinematografica nazionale Bruni ha quindi aggiunto: “Il covid è arrivato nel momento di massima fioritura del Cinema italiano e sono convinto che, non appena passerà, si tornerà a fare molto bene”. ‘Cosa sarà’ si è aggiudicato il premio dell’Enit (Agenzia nazionale del turismo), alla sua prima edizione, per “Per l’utilizzo di location in maniera particolarmente accorta, in sintonia proficua con la storia, facendo di Livorno, città con fascino e forza, uno specchio discreto dei personaggi e della loro coinvolgente e sorprendente evoluzione”. Il riconoscimento è stato assegnato a sorpresa al regista alla fine della conferenza stampa, da Laura Delli Colli, presidente della Fondazione Cinema per Roma, Maria Elena Rossi, direttore marketing e produzione di Enit.