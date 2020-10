Coronavirus, gli italiani il vogliono misure più incisive. E cala la fiducia nel Governo

CONTINUA A CRESCERE FDI, PD -0,3%, AZIONE +0,3

Sostanzialmente invariato il consenso ai partiti politici, nell’ultima settimana, con l’eccezione di un calo appena piu’ consistente del Pd e la crescita di Azione. I dati del sondaggio Monitor Italia, realizzato da Tecne’ in collaborazione con Agenzia Dire, attestano la Lega al 24,1%, in aumento dello 0,1%. Il Pd in calo dello 0,3% al 21%, Fratelli d’Italia in crescita dello 0,1%, al 17% ormai stabilmente sopra il M5s che perde lo 0,2% e scende al 14,5%. Forza Italia perde lo 0,1% e si attesta al 7,4%, Italia viva cresce dello 0,2% ed e’ al 3,4%, la Sinistra guadagna lo 0,1% ed e’ al 3,2% mentre Azione segna un piu’ 0,3% e sale al 3,1%, Piu’ Europa all’1,6%, cosi’ come i Verdi. Aumentano gli incerti, passano al 44,4%, con un +0,5%.

Il sondaggio e’ stato condotto su un campione di 1.000 casi, rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, articolato per sesso, età, area geografica, esteso al territoriale nazionale. Le interviste sono state effettuate il 22 e 23 ottobre 2020 con metodo cati – cawi Margine di errore: 3,1% Totale contatti: 6.131 (100%) – rispondenti: 1.000 (16,3%) – rifiuti/sostituzioni: 5.131 (83,7%).

