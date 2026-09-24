Grande Fratello Vip, Simone Annichiarico espulso: il pubblico sui social protesta. Cosa è successo

ROMA – “Il Grande Fratello ha deciso che Simone Annicchiarico deve abbandonare la Casa”. Con questa nota pubblicata su sito e social, la produzione del reality ha annunciato l’espulsione del concorrente, scatenando un’ondata di proteste. Tra i commenti, gli utenti criticano la scelta. Ecco cosa è successo.

COSA È SUCCESSO

Il 56enne, durante la diretta streaming della Regia 2, si lascia sfuggire una bestemmia a bassa voce mentre si trova in cucina. La clip è circolata sui social diventando virale. Nelle immagini, Annichiarico si rende subito conto di quanto pronunciato e si porta le mani in testa. L’espulsione è, però, subito diventata oggetto di discussione. In tanti chiedono che al concorrente venga data una seconda possibilità e riammesso in gara. Al momento, il Gf non ha rilasciato ulteriori commmenti.