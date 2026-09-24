giovedì 24 Settembre 2026

VIDEO| Le prime immagini delle nozze di Damiano David e Dove Cameron: il sì a Montalcino

Le due star, entrambe vestite in total white, sono convolate a nozze nella serata di giovedì. I festeggiamenti andranno in scena a Castiglion del Bosco

Data pubblicazione: 24-9-2026 ore 22:03Ultimo aggiornamento: 24-9-2026 ore 22:08

ROMA – Damiano David e Dove Cameron si sono detti sì. La coppia è convolata a nozze, nella serata di giovedì 24 settembre, durante una cerimonia civile che si è svolta nel palazzo dei Priori a Montalcino. Gli sposi, entrambi vestiti in total white, erano arrivati con un’auto d’epoca color crema. Dopo aver suggellato l’amore nato ormai tre anni fa, le due star sono state immortalate dai fotografi in un lungo bacio tra il boato di gioia creato dai presenti, familiari, amici, ma anche fan accorsi per l’occasione. Le immagini hanno subito fatto il giro del web, diventando virali.

Damiano e Dove festeggeranno venerdì sera a Castiglion del Bosco, nel wine resort del gruppo Rosewood Hotels immerso nella Val d’Orcia dove in passato hanno soggiornato Obama e Paul McCartney e dove – secondo quanto trapelato – sono attesi oltre 200 invitati.

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