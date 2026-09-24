VIDEO| Le prime immagini delle nozze di Damiano David e Dove Cameron: il sì a Montalcino

ROMA – Damiano David e Dove Cameron si sono detti sì. La coppia è convolata a nozze, nella serata di giovedì 24 settembre, durante una cerimonia civile che si è svolta nel palazzo dei Priori a Montalcino. Gli sposi, entrambi vestiti in total white, erano arrivati con un’auto d’epoca color crema. Dopo aver suggellato l’amore nato ormai tre anni fa, le due star sono state immortalate dai fotografi in un lungo bacio tra il boato di gioia creato dai presenti, familiari, amici, ma anche fan accorsi per l’occasione. Le immagini hanno subito fatto il giro del web, diventando virali.

Damiano e Dove festeggeranno venerdì sera a Castiglion del Bosco, nel wine resort del gruppo Rosewood Hotels immerso nella Val d’Orcia dove in passato hanno soggiornato Obama e Paul McCartney e dove – secondo quanto trapelato – sono attesi oltre 200 invitati.

Damiano and Dove are officially MARRIED 💒 pic.twitter.com/5uFsCBhRFH — Naya🌙 (@Redhead_Naya) September 24, 2026

Damiano David e Dove Cameron pic.twitter.com/Dne6ssrx4z September 24, 2026

ELA ESTÁ TÃO FELIZ!!! 🥹 Dove Cameron e Damiano David chegando na cerimônia de casamento. pic.twitter.com/stm6PJ5glU — Dove Cameron Brasil (@dovecameronbr) September 24, 2026

New photos of the newlyweds Damiano David and Dove Cameron 🤍 pic.twitter.com/y2LF8ikAzH — sam🐾🍒🍷 (@wickedlydovee) September 24, 2026