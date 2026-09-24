Papa Leone XIV in Francia da domani a lunedì: sarà accolto da Macron. Il programma

ROMA – Atterrerà domattina all’aeroporto internazionale di Orly, alle porte di Parigi, papa Leone XIV, per una visita di quattro giorni in Francia, dal 25 al 28 settembre. Ricca l’agenda della prima visita di Prevost nel Paese, che sarà accolto dal presidente Emmanuel Macron direttamente sulla pista, mentre le campane suoneranno in tutto l’Esagono per 7 minuti. Per il Pontefice si tratta di un viaggio pastolare molto importante, per rilanciare i valori del cristianesimo ma anche dell’Europa unita, in un’epoca di conflitti e profonda crisi. Inoltre, avrà vari momenti per stare coi giovani.

SI PARTE CON LA VEGLIA ALLO STADE DE FRANCE: 80MILA PRESENTI ATTESI

Si parte infatti domani alle 18 dalla veglia con i Giovani allo Stade de France: 80mila dovrebbero riunirsi in attesa del Pontefice, che li raggiungerà alle 21. Sabato alle 15 poi la messa a Place de la Concorde – la più grande della capitale – e lungo gli Champs Élysée, dove si prevedono 600mila fedeli.

L’ultima tappa del pontefice sarà infine Metz, città natale di Robert Schuman, tra gli ideatori del progetto europeo. Papa Leona parteciperà all’incontro ‘Alle radici dell’Europa per la pace e l’unità’ presso il Centro Congressi di Metz, a cui sono stati invitati anche un gruppo di giovani della Fraternité Européenne d’Étudiants. Oltre a tale incontro, il Pontefice celebrerà la messa presso la Cattedrale di Saint-Étienne, soprannominata la Lanterna di Dio.

MACRON HA INVITATO I LEADER EUROPEI

In occasione di tale tappa, il presidente Macron ha invitato i leader europei per ascoltare il discorso del papa sull’Europa, ma al momento non è chiaro quali leader tra i 27 Stati membri hanno risposto all’invito.

Per Macron si tratta infatti di un’opportunità politica sia interna che internazionale. Leone è il secondo pontefice che incontra nel corso dei suoi due mandati presidenziali: con papa Francesco ha condiviso l’affezione per i valori gesuiti appresi a scuola in gioventù; con Prevost, potrebbero essere d’aiuto le origini francesi dal lato paterno: Suzanne Fontaine, la nonna del nuovo pontefice, nacque a Le Havre, in Normandia, prima di emigrare da adulta negli Stati Uniti.

I MEDIA FRANCESI: DOVUTE CAUTELE AFFINCHÉ LA VISITA NON ASSUMA CONTORNI TROPPO “POLITICI”

Dal Vaticano i media francesi fanno sapere che hanno assunto le dovute cautele affinché la visita non assuma contorni troppo “politici”: ad esempio, declinata la proposta di visitare la cattedrale di Notre-Dame – riaperta dopo il restauro seguito al devastante rogo del 2019 – insieme al capo dello Stato, che sperava di presentare al pontefice la sua “squadra di ricostruttori”.

I media francesi citano poi le parole di monsignor Patrick Valdrini, canonista francese e canonico della Basilica di San Giovanni in Laterano di Roma, che conferma “la necessaria cautela” da parte della Santa Sede “per garantire che Macron non trasformi questo rapporto in un elemento della sua politica personale”.

UN TEST SULLA SICUREZZA: 15MILA AGENTI DI POLIZIA E 2.500 VIGILI DEL FUOCO

Per il governo Macron il viaggio apostolico rappresenta sicuramente un test sulla sicurezza: a Parigi è stata messa a punto l’Operazione sentinella che conta 15mila agenti di polizia e 2.500 vigili del fuoco mobilitati per garantire il corretto svolgimento dell’evento, con chiusure al traffico che riguarderanno non solo l’Île de la Cité – sede di Notre-Dame, dove domani il pontefice reciterà i Vespri – ma anche in altri sei arrondissements (e in particolare il 5°, 6°, 8°, 14°, 16° e 17°). Cinquecento addetti della società del trasporto pubblico guideranno i cittadini nel dedalo di autobus deviati o temporaneamente sospesi.