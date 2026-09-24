Netanyahu all’Onu, molte delegazioni abbandonano l’aula: “Codardi”. Proteste fuori dal Palazzo di vetro. Fermata Susan Sarandon

di Redazione e Vincenzo Giardina

ROMA – “I codardi lascino questa sala adesso”. Così ha esordito Benjamin Netanyahu cominciando il suo discorso all’Assemblea generale dell’Onu. Prima che prendesse la parola il primo ministro israeliano, all’interno del Palazzo di vetro si sono mosse proteste e cori di sostegno. Molte delegazioni hanno abbandonato l’aula in segno di protesta.

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WATCH: Netanyahu is booed as he begins his UNGA speech, with many delegations walking out of the General Assembly hall. pic.twitter.com/ldaiBQ0KFk September 24, 2026

PROTESTE A NEW YORK: ARRESTATE LE ATTRICI SUSAN SARANDON E HANNAH EINBINDER

Clima teso anche fuori dal Palazzo di vetro dove numerosi attivisti pro-Pal hanno manifestato contro il primo ministro. Tra questi le attrici Susan Sarandon e Hannah Einbinder, fermate dalla polizia insieme ad altre persone per aver bloccato una strada limitrofa prima del discorso di Bibi Netanyahu.

Actress / Activist Susan Sarandon is literally being held by NYC Police for protesting in NYC. pic.twitter.com/thHXNawV9h — Donk Media ♻️™ (@donkoclock) September 24, 2026

NETANYAHU: VINCEREMO, DOPO 7 OTTOBRE NON ABBIAMO ALTRA SCELTA

“Vinceremo, non abbiamo scelta”: ha detto il primo ministro di Israele parlando all’Assemblea generale dell’Onu e menzionando nel suo discorso gli assalti dell’organizzazione palestinese Hamas del 7 ottobre 2023. “Il giorno più nero nella storia di Israele”, l’ha definito Netanyahu. Poi, la sottolineatura della reazione del Paese. “I nostri nemici pensavano crollassimo”, ha detto il primo ministro, “invece ci siamo sollevati e abbiamo lottato come leoni”. Netanyahu ha menzionato ancora Hamas e parlato dei “nemici” di Israele, uccisi, come la guida suprema iraniana Ali Khamenei e il segretario di Hezbollah Hassan Nasrallah.

NETANYAHU: TRUMP GRANDE ALLEATO, VOGLIAMO SALVARE CIVILTÀ

“Donald Trump è il più grande alleato di Israele e noi gli diciamo grazie”, ha detto ancora Bibi. Il capo di governo ha sottolineato che con il presidente americano ci sono molte più cose che uniscono di quante non dividano.

Poi il riferimento al conflitto con l’Iran e ai raid dei piloti americani e israeliani, al via il 28 febbraio scorso. “Abbiamo agito”, ha detto Netanyahu, “perché abbiamo voluto salvare la civiltà”.

Benjamin Netanyahu, poi, si scaglia contro Recep Tayip Erdogan. “Vuole prendersi la Siria e diventare padrone di Gerusalemme”, le parole del primo ministro di Israele: “No, non ci riuscirà”.

NETANYAHU: MAMDANI ANTISEMITA, EBREI A NY ORA HANNO PAURA

Da quando Zohran Mamdani è sindaco “molti ebrei non si sentono più sicuri” a New York, ha detto inoltre Netanyahu. Secondo il capo di governo, il primo cittadino americano è “un antisemita”.