giovedì 24 Settembre 2026

Campi Flegrei, Fico: “Abbiamo concordato con il Governo un provvedimento ad hoc per affrontare le esigenze del territorio”

"L'obiettivo comune di arrivare in tempi rapidissimi a un decreto che contenga tutte le misure necessarie", dichiara il presidente della Regione Campania

di Nadia CozzolinoData pubblicazione: 24-9-2026 ore 18:51Ultimo aggiornamento: 24-9-2026 ore 18:51

NAPOLI – “Abbiamo concordato con il Governo di lavorare a un provvedimento ad hoc, interamente dedicato ai Campi Flegrei, organico e strutturato, capace di affrontare in maniera complessiva le esigenze del territorio. Il percorso è già iniziato ed è stato attivato un tavolo operativo con l’obiettivo comune di arrivare in tempi rapidissimi a un decreto che contenga tutte le misure necessarie“. Lo dichiara il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.

“Dal primo momento – evidenzia Fico – abbiamo scelto la strada della leale collaborazione istituzionale e continueremo a percorrerla, convinti che soluzioni serie ed efficaci possano nascere soltanto da un impegno condiviso con il Governo e dal raccordo tra tutti i livelli istituzionali”.

Il governatore ricorda che nelle ultime settimane “attraverso il confronto costante con il territorio” sono state raccolte le istanze della cittadinanza e sono state individuate “misure concrete per affrontarle. Quanto costruito finora confluirà nel nuovo decreto, insieme agli ulteriori interventi strutturali necessari per dare una risposta organica alla particolare e delicata situazione che vive l’area flegrea”.

“La priorità – conclude il presidente della Regione Campania – resta chiara: dare velocemente risposte concrete ai cittadini e sostenere le attività economiche e commerciali del territorio”.

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