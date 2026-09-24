giovedì 24 Settembre 2026

Arrestato Riccardo Bossi, deve scontare 5 anni e 9 mesi

Il primogenito di Umberto Bossi è stato arrestato a Busto Arsizio, è accusato di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza

Data pubblicazione: 24-9-2026 ore 17:58Ultimo aggiornamento: 24-9-2026 ore 17:58

ROMA – Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega, Umberto Bossi, è stato arrestato a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Deve scontare 5 anni e 9 mesi. Firmato dal procuratore di Busto Arsizio, Carlo Nocerino, il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri che hanno raggiunto Riccardo Bossi nella sua abitazione e lo hanno condotto nel carcere di Busto Arsizio.

Riccardo Bossi è accusato di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Le condanne riguardano fatti compiuti tra il 2011 e il 2020. Dalla condanna è esclusa quella a un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre.

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