giovedì 24 Settembre 2026

Le auto diesel Euro 5 potranno continuare a circolare in Pianura Padana (grazie a Salvini)

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge che evita il blocco della circolazione. Grande soddisfazione del ministro dei Trasporti

di Emanuele NuccitelliData pubblicazione: 24-9-2026 ore 17:46Ultimo aggiornamento: 24-9-2026 ore 17:46

ROMA – Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge che evita il blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nel Bacino Padano. Grande soddisfazione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha chiesto un intervento mirato al Governo per tutelare la mobilità di cittadini e imprese. Così una nota del MIT.

In Italia circolano circa 3,5 milioni di autoveicoli e 0,6 milioni di veicoli commerciali con alimentazione diesel Euro 5, mentre oltre 1,2 milioni di autoveicoli e 200mila veicoli commerciali sono operativi nel Bacino Padano.

Per Salvini, si tratta di un risultato importante che va incontro alle esigenze concrete di famiglie, lavoratori e sistema produttivo, evitando un blocco generalizzato che avrebbe avuto conseguenze rilevanti sulla mobilità e sulle attività economiche.

Leggi anche

Quasi 25 milioni di italiani non pagano le tasse e il welfare lo sostengono i ‘soliti noti’

di Redazione

Sechi: “Meloni la sfida con Trump l’ha vinta. Con i dazi minaccia tutti ma non l’Italia”

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia