Multa fino a 1.000 euro per il burqa a scuola e tetto del 30% per gli alunni stranieri: c’è l’ok al decreto. Meloni: “Evitiamo classi-ghetto”

di Nicoletta Di Placido, Emanuele Nuccitelli e Antonio Bravetti

ROMA – “Salvo che ricorrano specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza, è fatto divieto di partecipare alle attività curriculari e extracurriculari delle istituzioni scolastiche e a quelle previste nell’ambito dei rapporti scuola famigliacon il volto coperto o con qualsiasi altra modalità atta a non consentire il riconoscimento del volto“. È quanto si legge nella bozza del decreto legge che istituisce un tetto massimo del 30% di alunni stranieri per classe. Il Consiglio dei ministri ha, poi, approvato il Decreto scuola in serata.

“La violazione di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, quando la violazione è commessa da un minore la sanzione amministrativa pecuniaria si applica anche all’esercente la responsabilità genitoriale. Le istituzioni scolastiche adeguano il Regolamento di istituto alle previsioni di cui comma 4″, si legge ancora nel testo.

“L’autorità competente all’irrogazione della sanzione di cui al comma 5 è il prefetto. L’accertamento della violazione è effettuato dal dirigente scolastico“, specifica il testo, che poi prosegue: “All’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

IN CLASSI TETTO 30% STRANIERI DAL 2027-2028

Per quanto riguarda il tetto del 30%: “Al fine di garantire un’equilibrata composizione delle classi, funzionale alla qualità dell’azione educativa e didattica, alla piena fruizione del diritto allo studio e alla integrazione degli studenti stranieri, le istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia, provvedono, a decorrere dall’anno scolastico 2027/28, a costituire le classi iniziali della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e di secondo grado secondocriteri di equa distribuzione degli alunni e degli studenti, in modo che: a) nella scuola primaria, il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia, non superi il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima; b) nella scuola secondaria di primo e di secondo grado,il numero degli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione non superi il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima“.

MELONI: TETTO 30% E STOP BURQA STRUMENTI BUONSENSO

“Oggi abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola. Un limite del 30% nelle classi per gli studenti che non conoscono adeguatamente l’italiano, più strumenti per imparare la nostra lingua e stop a burqa e niqab a scuola. Strumenti di buonsenso che non dividono, ma aiutano a integrare davvero, evitando classi-ghetto e dando a tutti gli studenti le stesse opportunità”. Così la premier Giorgia Meloni su X.

“È questa la direzione che vogliamo continuare a seguire: una scuola che integra senza rinunciare alle regole, che sostiene chi ha più difficoltà e che mette tutti nelle condizioni di partire dallo stesso punto”, conclude.

MELONI: NO BURQA, SPAVENTOSO CHE SINISTRA NON SIA D’ACCORDO

“Il Consiglio dei ministri ha appena approvato il decreto che vieta il burqa e il niqab a scuola, mi stupisce che la sinistra non sia d’accordo, perché vuol dire negare i diritti fondamentali a una donna e l’integrazione di cui qualcuno si riempie tanto la bocca”, commenta, poi, Giorgia Meloni, ospite del Tempo. “L’opposizione a queste norme è incomprensibile- aggiunge- per certi versi spaventosa”.

“Siamo d’accordo o no che imparare l’italiano sia la base dell’integrazione? Il ghetto lo crei se un bambino straniero si ritrova in una classe dove quasi nessuno parla la nostra lingua– aggiunge Meloni-. Organizzare le classi in maniera equilibrata vuol dire favorire l’integrazione. Sono fiera di questo provvedimento, di avere avuto il coraggio di portarlo avanti nonostante le prevedibili reazioni della sinistra che dice le stesse cose ma cambia idea se le diciamo noi”.

“Il tema del tetto agli studenti stranieri in classe è stato posto da ogni governo, compreso quello di Letta e quello giallorosso a guida Conte. La differenza è che loro le cose le hanno dette, noi le abbiamo fatte”, sottolinea la premier.

VALDITARA: TETTO A STUDENTI STRANIERI RICORRE DA 1990, CON NOI È LEGGE

Il tema del tetto agli studenti stranieri in classe è “ricorrente dal 1990 in avanti, diversi ministri sono intervenuti. Prima solo a livello di circolare”, e quindi “era una raccomandazione”, ma “ora è cogente” perché “è legge” e “si riferisce ai ragazzi stranieri che non conoscono adeguatamente la conoscenza della nostra lingua, che ha un peso importantissimo sull’insuccesso scolastico. In coordinamento con gli uffici scolastici provinciali si disporrà di destinare in scuole di vicinato e di prossimità, non a 20 km di distanza”. Lo dice il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara in conferenza stampa a palazzo Chigi dopo il Cdm che ha approvato il decreto sulla scuola. “Il nostro obiettivo è mettere al centro la lingua italiana come grande strumento di intergrazione“, ha aggiunto.

VALDITARA: SANZIONI FINO A MILLE EURO PER GENITORI CHE RIFIUTANO CORSI

“L’Articolo 11 nasce da una serie di considerazioni: tutti gli studi internazionali ci dicono che la partecipazione dei genitori al percorso formativo dei figli è fondamentale per il successo scolastico, una densità all’interno della classe di giovani che hanno una conoscenza della lingua non adeguata danneggia il percorso scolastico del giovane”, ha proseguito il ministro.

“Ci sono raccomandazioni Ocse e abbiamo deciso che laddove lo studente manifesti gravi problemi di inserimento e deficit nella lingua bisogna incentivare e favorire il percorso di apprendimento linguistico dei genitori. La scuola ha l’obbligo di segnalare ai servizi sociali queste difficoltà. Il percorso linguistico sarà gratuito e nell’ipotesi di mancato assolvimento al percorso ci saranno sanzioni da 200 a mille euro per i genitori che si rifiutano“, ha aggiunto.

MINORE FUORI FAMIGLIA SE GENITORI NON STUDIANO ITALIANO. VALDITARA SMENTISCE

“Le pare che noi facciamo l’allontamento del minore?”, replica così il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara a chi gli chiede se corrisponde al vero l’ipotesi – contenuta in una bozza del Dl scuola circolata nelle scorse ore – di allontamento del minore dalla famiglia nel caso in cui i genitori non frequentino i corsi di italiano e non supportino l’alunno nell’apprendimento della lingua. “Non so chi vi dà queste bozze, evidentemente qualcuno dell’opposizione”, taglia corto Valditara.

Si leggeva nella bozza: “Nei casi di mancata osservanza, in assenza di comprovati motivi di salute, di cause di forza maggiore o di altri gravi impedimenti, dei contenuti del progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità” che permette di partecipare gratuitamente ai corsi di lingua italiana, il Tribunale dei minorenni può, infine, disporre il collocamento dei minori fuori della loro famiglia.

Il ministro, poi, specifica che i bambini e le bambine nati in Italia ma senza cittadinanza italiana e senza aver frequentato la scuola dell’infanzia “non rientrano nel 30%”.

TENERE CONTO DOMICILIO ALUNNO, ESIGENZE FAMILIARI E DISABILITÀ

Nel testo della bozza ancora: “Qualora il numero delle domande di iscrizione degli alunni e degli studenti rientranti nei criteri di cui al comma 1 non consenta l’applicazione dei limiti ivi previsti, gli Uffici scolastici di ambito territoriale, d’intesa con i dirigenti scolastici interessati, adottano le misure organizzative necessarie a garantire una presenza equilibrata di tali alunni e studenti tra le istituzioni scolastiche viciniori, nel rispetto del principio di prossimità e di effettività del diritto allo studio, tenendo conto del domicilio dell’alunno o dello studente o, comunque, delle comprovate esigenze familiari, con particolare riferimento a quelle connesse alla necessità di assistenza a figli con disabilità, che non permettano soluzioni alternative”.

ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI DIVENTANO LICEI

Infine, “Gli istituti tecnici assumono la denominazione di ‘licei tecnologici’ e gli istituti professionali assumono la denominazione di ‘licei professionali'”.