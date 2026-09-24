Abbas all’Onu: “Trump acceleri la fase 2 del cessate il fuoco. Basta armi a Israele”. Netanyahu a New York, ma non vedrà il presidente Usa

ROMA – “Chiediamo agli Stati Uniti di accelerare la seconda fase dell’accordo di cessate il fuoco” tra Israele e Hamas “senza sprecare altro tempo”: è l’appello che Mahmoud Abbas, presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), lancia all’amministrazione Trump tramite l’81esima Assemblea generale dell’Onu. Al presidente Trump, Abbas chiede inoltre di “impedire l’annessione della Cisgiordania e impedire ulteriori sfollamenti”, in linea con “gli impegni che ha preso con i Paesi arabi”.

Alla Casa Bianca, Abbas domanda inoltre di “rimuovere sanzioni e restrizioni all’Autorità nazionale palestinese, per riprendere un dialogo basato sul rispetto e per collaborare con noi e con la comunità internazionale per attuare la soluzione a due Stati e la pace“: Abbas, infatti, non parla dal Palazzo di vetro, bensì in un video pre-registrato: per il secondo anno consecutivo il Dipartimento di Stato americano ha revocato il visto d’ingresso ai funzionari dell’Anp. La motivazione è il “sostegno al terrorismo” nonché “i suoi tentativi di aggirare i negoziati attraverso campagne internazionali inclusi appelli alla Corte penale internazionale, e sforzi per ottenere il riconoscimento unilaterale di un ipotetico Stato palestinese”.

ABBAS TAKES TO ZOOM AT THE UN:



Palestinian Authority President Mahmoud Abbas accused Israel of pursuing what he called a “malicious colonial scheme” across Gaza, Judea and Samaria, and East Jerusalem designed to make Palestinian life increasingly difficult and ultimately force… pic.twitter.com/sYoGXIoWWS — Mossad Commentary (@MOSSADil) September 24, 2026

Nel suo intervento Abbas ha denunciato l’azione di Washington, che finirebbe per “punire la parte che ha scelto la via del diritto internazionale e dell’azione politica e diplomatica per garantire i propri diritti”. Quindi, l’Anp “respinge queste misure illegali e punitive, così come le accuse e le giustificazioni su cui si basano”, dichiarando: “La scelta di ricorrere al diritto internazionale è pacifica e civile”.

ABBAS: BASTA ARMI A ISRAELE, FA GUERRA GENOCIDARIA

Nel suo intervento video all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, si è rivolto alla comunità internazionale: “Per quanto ancora certi Stati resteranno silenti di fronte alle violazioni di Israele o continueranno a fornirgli le armi che utilizza contro il nostro popolo? Il mondo è stato testimone dell’enorme prezzo pagato nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania”.

Il leader dell’Anp denuncia anche l’inerzia internazionale di fronte “all’occupazione militare” e “all’espansione delle colonie illegali”, che rientrerebbero nel piano della “realizzazione del cosiddetto ‘grande Israele'”.

Pertanto chiede che si ponga fine alla “guerra genocidaria di Israele a Gaza” e in generale “agli attacchi che prendono di vita tutte le necessità basilari della vita, negando il futuro ai palestinesi” e “compromettendo la soluzione dei due Stati”.

NETANYAHU A NEW YORK PER PARLARE DI IRAN, NON VEDRÀ TRUMP

È atterrato negli Stati Uniti l’aereo con a bordo il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, per partecipare a New York all’81esima Assemblea generale delle Nazioni Unite. In agenda del premier, l’intervento all’Assemblea generale dove si prevede che parlerà di Iran, Cisgiordania e lotta al terrorismo, citando probabilmente a tal proposito l’incidente subito ieri da Neria Leiter, figlio dell’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti: il militare, in servizio presso un check point a Beit Horon, nella Cisgiordania occupata, è rimasto gravemente ferito dopo che una macchina si è lanciata contro il posto di blocco. L’autista è stato ucciso sul posto dai militari presenti. Le condizioni di Leitr, subito trasportato in ospedale, vengono definite “critiche”.

A margine dell’Assemblea, Netanyahu ha in agenda diversi incontri con leader internazionali, a partire dal presidente dell’Argentina Javier Milei e il presidente dell’Etiopia Taye Atske Selassie, e poi i capi di Stato di Bolivia, Paraguay e Panama, la vice presidente della Colombia e gli omologhi di Grecia, Slovenia e Papua New Guinea. Non è previsto invece un incontro con il presidente americano Donald Trump.

Dall’ufficio del primo ministro, come informano i media israeliani, confermano che non ci sono colloqui in programma né con lui né con altri alti esponenti dell’amministrazione americana, sebbene fonti interne all’esecutivo abbiano riferito al Times of Israel che si sta lavorando a un meeting col segretario di Stato Marco Rubio.

Una circostanza che, a circa due settimane dal terzo anniversario degli assalti di Hamas del 7 ottobre e a un mese dalle elezioni in Israele, solleva interrogativi. Le relazioni tra Trump e Netanyahu sono sempre state ottime, con ben otto incontri bilaterali da quando il presidente è tornato alla Casa Bianca per il suo secondo mandato nel gennaio 2025.

Il premier intanto ha già fatto sapere che la sua permanenza a New York “sarà breve”: necessario, ha spiegato, essere di ritorno per la Festa dei tabernacoli, che inizia al tramonto di domani.