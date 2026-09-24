Missioni sulla Luna, ci saranno due italiani: la conferma della Nasa

ROMA – La Nasa ha confermato che due astronauti italiani avranno un posto nelle future missioni Artemis dirette sulla superficie della Luna. L’annuncio è arrivato dall’amministratore della Nasa, Jared Isaacman, durante la Air, Space & Cyber Conference organizzata nei giorni scorsi vicino a Washington. Non sono stati resi noti né i nomi dei due prescelti né la missione a cui saranno assegnati. La dichiarazione arriva mesi dopo l’accordo firmato lo scorso 31 marzo a Washington tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata alle politiche spaziali e aerospaziali del governo italiano, Adolfo Urso, e lo stesso Isaacman: uno Statement of Intent che assegna all’Italia un ruolo diretto nella costruzione delle infrastrutture abitative della futura base americana sul suolo lunare.

L’ITALIA SI PRENDE DUE POSTI

Dietro alla coppia di astronauti c’è un contributo industriale molto concreto. Al centro dell’intesa c’è il Multi-Purpose Habitation Module, il modulo abitativo conosciuto come Mph, pensato per permettere agli astronauti di vivere e lavorare sulla Luna: il progetto è coordinato dall’Agenzia Spaziale Italiana insieme a Thales Alenia Space Italia, e secondo Isaacman l’Italia investirà oltre 5 miliardi di dollari per realizzare quello che potrebbe diventare uno dei primi veri moduli abitativi lunari. È proprio a questo impegno che l’amministratore della Nasa ha collegato la disponibilità dei due posti per gli astronauti azzurri. In altre parole, non si tratta soltanto di mettere una bandiera italiana sul razzo: l’Italia sta contribuendo a costruire una parte della “casa” che gli astronauti utilizzeranno nella nuova fase dell’esplorazione lunare.

E PARMITANO?

C’è già un nome italiano che compare nel programma Artemis: Luca Parmitano. I due posti annunciati da Isaacman non vanno però confusi con la sua partecipazione: l’astronauta è stato assegnato ad Artemis III, missione attesa nel 2027 che testerà la capsula Orion e due lander lunari commerciali, ma senza prevedere un allunaggio. La conferma dei due astronauti italiani sulla Luna, quindi, non equivale ancora all’annuncio dei loro nomi.

LA NUOVA CORSA ALLA LUNA

Il programma Artemis punta a riportare gli esseri umani sulla Luna e a costruire progressivamente le infrastrutture necessarie per una presenza più stabile sul satellite. In questo scenario si inserisce anche il contributo italiano al modulo MPH, uno dei tasselli con cui Roma si è conquistata un ruolo diretto nella prossima fase dell’esplorazione lunare. Restano da conoscere i nomi dei due prescelti e la data del loro allunaggio: per ora, sulla Luna, l’Italia ha soltanto ‘prenotato’ il posto.