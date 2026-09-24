Morbillo, l’allarme dei pediatri: “Una persona può contagiarne 17”

ROMA – Una persona con morbillo può contagiarne fino a 17. È proprio l’altissima contagiosità del virus a spiegare perché, contro il morbillo, coperture vaccinali semplicemente ‘alte’ non siano sufficienti: occorre raggiungere e mantenere almeno il 95% con due dosi in ogni singola coorte di nascita.

A richiamare l’attenzione è la Società italiana di pediatria (Sip) dopo la nuova circolare del ministero della Salute sull’andamento epidemiologico del morbillo e sulle misure necessarie per rafforzarne il controllo.

Oggi il punto debole è soprattutto il completamento del ciclo: la copertura nazionale con la seconda dose, prevista dal calendario vaccinale a 5-6 anni, si ferma all’84,45% e nessuna regione o provincia autonoma raggiunge il 95%.

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LA SECONDA DOSE NON È UN PASSAGGIO ACCESSORIO

“Questo dato- spiega il responsabile del Tavolo tecnico vaccinazioni della Società italiana di pediatria, Rocco Russo- ci dice che abbiamo margini di recupero molto importanti. La seconda dose non è un passaggio accessorio: è parte integrante del ciclo vaccinale e serve anche a proteggere quel circa 5% di soggetti che non ha sviluppato una risposta immunitaria dopo la prima somministrazione”.

Russo ricorda che, secondo dati Ecdc, l’Italia è il Paese Ue con il maggior numero di casi di morbillo: 630 registrati tra il primo luglio 2025 e il 30 giugno 2026 su 2472 complessivi.

“Per una malattia così contagiosa- precisa- non basta quindi aver ricevuto la prima dose: è fondamentale completare il ciclo e recuperare tempestivamente chi è rimasto indietro, al fine di garantire un alto livello di copertura vaccinale in tutte le fasce di età”.

RECUPERARE ADOLESCENTI E ADULTI RIMASTI SCOPERTI

Il problema, però, non riguarda soltanto i bambini che oggi seguono il calendario vaccinale. La circolare mostra la presenza di sacche di popolazione suscettibile anche tra adolescenti e adulti: la fascia con il maggior numero di casi è quella tra 15 e 39 anni e, tra i casi con stato vaccinale noto, il 94,7% risulta non vaccinato. “Il morbillo- evidenzia il presidente della Società italiana di pediatria, Rino Agostiniani- ci ricorda che la protezione vaccinale va guardata lungo tutto l’arco della vita. Avere buone coperture nei bambini di oggi non basta se restano gruppi di adolescenti e adulti non protetti. È necessario recuperare chi non è mai stato vaccinato o non ha completato il ciclo, perché sono proprio queste sacche di suscettibilità che consentono al virus di continuare a circolare”.

I PIÙ PICCOLI RESTANO I PIÙ ESPOSTI

Ed è proprio la persistenza della circolazione a colpire in modo particolare i bambini più piccoli. Pur essendo numericamente più numerosi i casi tra i giovani adulti, l’incidenza più alta nel 2026 si registra nella fascia 0-4 anni: 49,4 casi per milione, oltre il doppio rispetto alla fascia 15-39 anni. “Sotto l’anno di età- prosegue Agostiniani- i bambini non hanno ancora raggiunto l’età prevista dal calendario per la prima dose e negli anni immediatamente successivi non hanno ancora completato il ciclo con la seconda. Sono quindi particolarmente esposti quando il virus torna a circolare”.

“È qui che la vaccinazione assume anche un valore di protezione collettiva: completare il ciclo- conclude il presidente della Sip- significa proteggere sé stessi, ma anche ridurre la possibilità che il virus raggiunga chi non può ancora essere pienamente protetto. Con un virus capace di contagiare fino a 17 persone, ogni vuoto di immunità conta”. La Società italiana di pediatria si associa quindi al richiamo del ministero della Salute a rafforzare il recupero vaccinale e a completare i cicli rimasti incompleti, con particolare attenzione ai giovani adulti non vaccinati.