FOTO| Roma, inaugurato al Torrino il primo laboratorio orafo pubblico targato Bulgari

ROMA – Il primo laboratorio orafo pubblico della città, targato Bulgari, è stato inaugurato questa mattina all’interno del polo di formazione Ernesto Nathan del Torrino. Il taglio del nastro è avvenuto questa mattina alla presenza del ceo di Bulgari Jean Christophe Babin, del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dell’assessora capitolina alla Scuola, Claudia Pratelli, dal delegato alla Formazione della Città Metropolitana, Daniele Parrucci, e dalla presidente del IX Municipio Titti Di Salvo.

QUATTRO NUOVE AULE E DIVERSI MACCHINARI PROFESSIONALI

Il laboratorio vede la presenza di quattro nuove aule e diversi macchinari professionali e si trova al piano terra di un polo educativo pubblico che è stato totalmente ristruttarato con 2,7 milioni e che offre ai ragazzi anche formazione in altre materie. I corsi saranno gratuiti, in quanto pubblici, e potranno ospitare circa un centinaio di ragazzi. Qui acquisiranno competenze nella progettazione e nel disegno 2D, nella modellazione 3D, nel rendering e nella preparazione alla produzione, seguendo l’intero ciclo di progettazione del gioiello. Tra i nuovi spazi figura anche l’Agorà, dotata di quattro Ledwall, pensata come ambiente immersivo nel quale contenuti digitali e attività didattiche si integrano, offrendo agli studenti uno spazio più coinvolgente per apprendere, confrontarsi e sviluppare nuove competenze.

“Questo posto parla del futuro dell’alta gioielleria per le prossime centinaia di anni– ha detto Babin- è una tradizione che era quasi scomparsa ma la domanda è ancora altissima e servono giovani talenti. Bisogna creare istituti come questo, dove si lavora a manualità e creatività per preprare ragazzi a un lavoro incredibile che è quello della creazione dell’alta gioeielleria”.

“Noi- ha aggiunto il sindaco- con questo centro stiamo entrando nell’elite e nel top al mondo per la formazione dedicata all’alta gioielleria, questa è una delle scuole più importanti del pianeta. Così valorizziamo la formazione professionale in ambiti formativi che offrano la possibilità di lavoro altamente qualificato. Questo laboratorio e questi macchinari sono identici a quelli di Bulgari e delle aziende più avanzate al mondo. I ragazzi così è come se imparassero a guidare direttamente su una Ferrari e non su un’utilitaria”.

“Un luogo come questo- ha detto poi Parrucci- è importante anche per abbattere la dispersione scolastica e portare i ragazzi, magari di contesti difficili, a queste esperienze che li avvieranno nel mondo del lavoro”. Per Pratelli, infine, “la formazione professionale è stata considerata a lungo qualcosa di serie C ma il nostro obiettivo– ha concluso- è trasformare realtà come questa e renderle esperienze qualificate e qualificanti sotto una regia pubblica”.