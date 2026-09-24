giovedì 24 Settembre 2026

Napoli, violenza sessuale sul nipote di 10 anni: arrestato un 67enne

L'uomo è finito in carcere, come ha disposto il gip del tribunale di Napoli

di Nadia CozzolinoData pubblicazione: 24-9-2026 ore 14:57Ultimo aggiornamento: 24-9-2026 ore 15:03

NAPOLI – La polizia ha arrestato un 67enne per i reati di violenza sessuale pluriaggravata, produzione di materiale pedopornografico e corruzione di minorenne, fatti commessi ai danni del proprio nipote, all’epoca dei fatti di 10 anni. L’uomo è finito in carcere, come ha disposto il gip del tribunale di Napoli.

Il 67enne, si rileva dalla indagini della Squadra mobile, coordinate dalla sezione specializzata Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione della procura di Napoli, avrebbe abusato delle condizioni di inferiorità fisica e psichica del nipote, inducendolo a subire e praticare ripetuti atti sessuali.

Le indagini sono partite dalla denuncia presentata dai genitori del minorenne che, grazie all’intermediazione di un tutor extrascolastico, sarebbero venuti a conoscenza delle ripetute violenze sessuali subite dal figlio.
Lo zio aiutava il minore, 15enne, nello svolgimento dei compiti scolastici e lo avrebbe costretto ad intrattenere atti sessuali sin dall’età di 10 anni.

L’uomo è indagato e sottoposto a cautela anche per i reati di pornografia minorile, in quanto, scattando fotografie al minore anche nel compimento di atti sessuali, avrebbe prodotto materiale pornografico minorile, e per il reato di corruzione di minorenne in quanto mostrava al nipote materiale pornografico che ritraeva ragazzi intenti in atti sessuali.

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