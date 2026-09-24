Mattarella: “Il cibo e l’energia sono il bersaglio di guerre scellerate, dirette sempre più contro le popolazioni civili”

ROMA – “La biodiversità ha bisogno di politiche nazionali e sovranazionali che sappiano attribuire a questa dimensione il giusto valore”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella a Torino al Teatro Regio per Cerimonia “Terra Madre e salone del Gusto”.

“La biodiversità: il gigantesco patrimonio che protegge la salute umana – aggiunge – connota l’ambiente, la nostra vita. Un patrimonio che ci interpella. La molteplicità genetica ha permesso al genere umano di svilupparsi nei millenni. Senza responsabilità, senza cura di questa ricchezza, l’uomo può comprimerla fino a distruggerla, e a distruggersi. La biodiversità è sfida cruciale per il futuro. Carlo Petrini l’ha descritta molto bene come ‘la chiave della nostra sopravvivenza’. E’ una responsabilità per la quale si deve operare sia dalla base, attraverso la partecipazione popolare, sia dal vertice delle istituzioni, nazionali e internazionali. Impoverimento con la omologazione delle colture e delle culture, desertificazione di territori, cambiamenti climatici, scomparsa accelerata di specie animali e vegetali, sono davanti a tutti.

E’ il grande tema della sostenibilità, fronte essenziale per chi abbia a cuore il futuro dei propri figli e nipoti”.

“E se oggi pure tacciono molti di coloro che, sino a ieri, irridevano l’allarme per di cambiamenti in atto, il declino si presenta ugualmente inarrestabile in assenza di urgenti iniziative“.

“La biodiversità è anche una grande questione culturale e sociale, che riguarda le persone e l’habitat in cui vivono”. Poi aggiunge che “il contributo” di Carlo Petrini “è stato in questi ambiti originale e di grande spessore, legando la tutela della biodiversità genetica con il rispetto delle diverse culture delle popolazioni, cioè delle differenze, facendoci conoscere persone e realtà lontane. La biodiversità, ripeteva Petrini, è ricerca, incontro; è cultura di solidarietà e di pace”.

“Siamo chiamati, coltivatori, allevatori, pescatori, cuochi, gastronomi, consumatori, a una grande alleanza, a una comunità del cibo che, insieme, ci veda impegnati per la pace tra i popoli. Come non mai, dimensione locale e dimensione globale sono strettamente legati fra loro parlando di alimentazione -aggiunge- Come non mai, questi temi sono legati a una dimensione etica, quella dei diritti delle persone. Ecco perché alla terra bisogna voler bene. E’ un modo per voler bene a noi stessi e a chi verrà dopo di noi”.

“Appare appieno il valore della terra, delle terre, a partire da quelle coltivabili. Il cibo, la produzione di risorse alimentari sembrano diventate nuovamente arma strategica. Sono, con l’energia, bersaglio delle scellerate guerre in corso, dirette sempre più contro le popolazioni civili”.

“Riappaiono, nei teatri di guerra, fame e malnutrizione, bruciandovi immani risorse, sprecando immani risorse. Guerre mascherate con ragioni di rivalsa nazionale, in realtà espressione di volontà di potenza e di dominio, con assoluta noncuranza delle conseguenze devastanti sulle popolazioni, sulle città, sui territori e, ovviamente, sull’ambiente”.