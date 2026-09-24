Tg Cultura, l’edizione di giovedì 24 settembre 2026

MILANO SCULTURA CELEBRA LA SUA X EDIZIONE DAL 2 AL 4 OTTOBRE

Milano Scultura torna nel cuore della città e celebra la sua decima edizione dal 2 al 4 ottobre negli spazi di Concessionaria 23. Mettendo in dialogo gallerie, artisti, collezionisti, curatori e pubblico, la rassegna presenterà una sezione fieristica, con le gallerie partecipanti e una selezione di artisti appartenenti a differenti generazioni e linguaggi. Ci sarà poi una sezione Progetti speciali con un percorso espositivo che mostrerà opere come ‘Fiume’, installazione site specific di Gloria Campriani ispirata al fluire incessante dell’acqua, e ‘Hello Pizzy’, di Francesco De Molfetta, che mette in dialogo Hello Kitty e la pizza.

DAL PRIMO AL 4 OTTOBRE A ROMA IL PIGNETO COMEDY FEST

Un festival di quartiere che mette in movimento un’intera città. Dal primo al 4 ottobre 2026 il Pigneto diventa il cuore di una maratona di comicità dal vivo con il Comedy fest: oltre 30 ore di programmazione, più di 15 appuntamenti e 9 location tra locali, spazi culturali e aree all’aperto. Un cartellone che porta la stand-up fuori dai teatri, dentro il tessuto vivo del quartiere, trasformandolo in un unico palcoscenico diffuso. In programma, alcuni dei nomi più riconoscibili della stand-up italiana come Saverio Raimondo Francesco De Carlo ed Edoardo Ferrario, accanto a voci che stanno ridisegnando la scena contemporanea, tra cui Monir Ghassem, Rosa Di Sciuva e Simonetta Musitano.

SGUARDO ROVESCIO, GLI SCATTI DI MARIALBA RUSSO AL MACRO ROMA

Il Macro – Museo d’Arte Contemporanea di Roma inaugura la stagione autunnale con ‘Sguardo rovescio’, la prima grande mostra museale italiana dedicata a Marialba Russo, aperta dal 24 settembre al 31 gennaio, che riporta al centro una delle ricerche più originali della fotografia italiana del secondo Novecento. Il titolo allude al capovolgimento operato dall’artista rispetto al punto di vista canonico di un’Italia ancora patriarcale: “Un’altra esperienza dello sguardo”, per usare le parole della stessa Russo, che spiazza le convenzioni della fotografia dell’epoca.

L’IRPINIA DANZA CON RA.I.D. FESTIVALS, FINO AL 12 NOVEMBRE

Pronta la nuova edizione di Ra.i.d. Festivals, la rassegna interregionale Danza che dal 24 settembre al 12 novembre porta in Irpinia un programma articolato tra Avellino, Solofra e Mercogliano. Tra gli appuntamenti, a Solofra ci sarà Superstella di Vittorio Pagani, seguito da Tubi, evento di Sosta Palmizi dedicato ai più piccoli. A ottobre il festival si sposta anche al Teatro 99 Posti di Mercogliano, con gli After All di Lost Movement e Il Quadrato Rosso e la Poltrona di Movimento Danza. Infine, il 22 ottobre al Teatro Partenio di Avellino torna Borderlinedanza, mentre il 23 ottobre sarà protagonista Enzo Cosimi, figura di riferimento della coreografia italiana.