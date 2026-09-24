giovedì 24 Settembre 2026

Il Colosseo resta chiuso fino a sabato

Il Colosseo per ora non riapre, domani ci saranno ancora verifiche dopo il gravissimo incidente sul lavoro avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì

Data pubblicazione: 24-9-2026 ore 13:05Ultimo aggiornamento: 24-9-2026 ore 13:09

ROMA – Il Colosseo, dopo l’infortunio mortale costato la vita al 22enne Andrea Moretti, resterà chiuso anche per la giornata di domani, venerdì 24 settembre. “Prima di disporre la riapertura al pubblico del Parco del Colosseo, che resterà chiuso anche venerdì, il ministro della Cultura Alessandro Giuli si riserva di verificare l’indirizzo delle indagini in corso da parte degli inquirenti e di incontrare, assieme ai dirigenti del MiC e al direttore Quilici, i lavoratori e le lavoratrici del parco del Colosseo per verificare se le loro condizioni psicologiche siano confacenti alla riapertura”. È quanto si apprende da fonti Mic.

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